Игра медведей в футбол стала хитом Сети
- 11.10.2017, 10:59
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Жительница штата Вашингтон смогла полюбоваться необычным зрелищем, когда к ней во двор явились два медведя.
Как ни удивительно, но больше всего зверей заинтересовали валявшиеся на траве мячи, и они принялись играть в некое подобие футбола. Правда, вскоре это занятие перешло в весёлую потасовку, пишет 120.su.
Кристен Фрейнд сняла на видео игрища медведей и не пожалела о том, что один из двух мячиков оказался уничтожен в результате этого странного спортивного мероприятия.