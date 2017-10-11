Игра медведей в футбол стала хитом Сети 11.10.2017, 10:59

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Жительница штата Вашингтон смогла полюбоваться необычным зрелищем, когда к ней во двор явились два медведя.

Как ни удивительно, но больше всего зверей заинтересовали валявшиеся на траве мячи, и они принялись играть в некое подобие футбола. Правда, вскоре это занятие перешло в весёлую потасовку, пишет 120.su.

Кристен Фрейнд сняла на видео игрища медведей и не пожалела о том, что один из двух мячиков оказался уничтожен в результате этого странного спортивного мероприятия.