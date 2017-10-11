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Арестован координатор «Европейской Беларуси» Евгений Афнагель

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  • 11.10.2017, 14:07
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Евгений Афнагель

Политика втайне от родственников и коллег доставили на Окрестина.

В Минске задержан координатор гражданской кампании «Европейской Беларуси» и один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Евгений Афнагель. Об этом сайту Charter97.org сообщили родственники политика.

Им позвонили из РОВД Московского района Минска и сообщили, что Евгений Афнагель задержан и отправлен в ЦИП на Окрестина, чтобы отбывать 15-суточный арест за участие в Акции предупреждения 8 сентября на Октябрьской площади в Минске.


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