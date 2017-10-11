Что известно о гибели в Печах солдата-срочника 93 11.10.2017, 19:20

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Саша Коржич

Три версии того, что произошло в 72-й «учебке» в Печах.

О том, что произошло в 72-й учебной военчасти в Печах, за 400 км от Пинска (Брестская область, Беларусь), говорит весь город. 3 октября в части, некогда известной на весь СССР дедовщиной, нашли в петле 21-летнего солдата-срочника, пинчанина Александра Коржича. Сколько солдат провисел мертвым в подвале медсанчасти, станет ясно только через две недели, когда закончится экспертиза: на звонки друзей и близких Саша перестал отвечать еще 26 сентября, пишет euroradio.by.

Саша Коржич — это второй за полгода солдат-срочник, найденный повешенным в военчасти под Борисовом. Расследование обстоятельств смерти первого солдата — Артема Бастюка — продолжается до сих пор. Минобороны Беларуси отказывается от комментариев “по этическим причинам” и настаивает, что в обоих случаях речь идет о самоубийстве.

Срочники, пришедшие в армию после школы или техникума, служат в Беларуси полтора года. Коржич проходил подготовку в 72-м гвардейском объединенном учебном центре. Он погиб за три недели до отправки в другую военчасть — под Слоним.

Тогда же, 26 сентября, кто-то в последний раз снял деньги с банковской карточки Саши Коржича. В августе и в сентябре родные и друзья солдата перевели на нее не менее 200 рублей. Светлана Николаевна, мама Саши, показывает нам квитанции из “Приорбанка”. 3 августа — 50 рублей, 8 августа — ещё 50 рублей. Где и как растворились эти деньги?

"Если бы мне кто-то до того, как Саша ушёл в армию, сказал, что за его жизнь нужно платить 15 рублей в день [об этой неофициальной “таксе” рассказал друзьям Коржича один из его сослуживцев. — Прим.], я бы нашла эти деньги. Кредит бы взяла… — вздыхает Светлана Николаевна. — У него было отложено $500 на машину. Я говорю: "Саша, вот передо мной эти деньги, лежат на столе, если надо, я тебе их привезу". Он отвечает: "Не надо, мама, я справлюсь".

Но справляться с каждым днём становилось всё тяжелее. По подсчётам матери солдата, в месяц он получал от неё и от друзей около 500 рублей.

“Где-то 10 июля Саша рассказал, что сержант забрал у него банковскую карту. Мол, солдату карта не положена, а если что-то нужно, можно попросить, и это будет куплено. Саша попросил меня проследить, куда уходят деньги с его карты, — рассказывает Илья, лучший друг Саши Коржича, который работал с ним в одной автомастерской. — Я тогда сделал скриншоты из интернет-банкинга. Там видны покупки в кафе “Воин” [на территории 72-го учебного центра. — Прим.] и “Звезда”, и два подряд снятия из банкомата по 10 рублей. Всё это время карточка находилась в руках сержанта”.

Сейчас на банковской карточке Саши Коржича остался один рубль. Да, такую сумму невозможно снять через банкомат, минимум — пять рублей.

На новом городском кладбище в 11 км от Пинска много свежих могил, Сашина могила — 30 сектор, 15 ряд, 20 место. “В день похорон был такой ветер, что свечи сразу гасли, — вспоминает Илья. — Из Борисова на автобусе приехало много военных. Не думаю, что это Сашины сослуживцы. Мы у них о нём спрашивали, а они отвечали дежурными фразами: “Хороший был парень…”. Его хоронили с почестями, был даже залп в воздух. А потом мы узнали, что когда солдаты едут в такую командировку, их вообще не кормят. И Сашина двоюродная сестра, Виолетта, бегала покупать им печенье”.

Священник отказался отпевать Сашу. В его свидетельстве о смерти, в графе “Причина смерти” указан шифр Т71: “Странгуляционная асфиксия”. Это значит, удушение в результате сдавливания. Такое заключение не даёт ясности: повесился человек сам или был повешен. А Церковь считает самоубийц грешниками, недостойными отпевания. И требует доказательств того, что человек умер своей смертью или был убит. Но у родных Саши нет доказательств. Есть только версии того, что произошло в 72-й “учебке” в Печах.

Версия 1. Инсценировали самоубийство, чтобы скрыть дедовщину

В части, где служил Саша, есть два сержанта: Б. и С., назовём их так. Говорят, что этих двоих боятся все, кто попадает в объединённый учебный центр подготовки прапорщиков и младших командиров в Печах. В “учебке” солдаты проводят всего три месяца, после чего их распределяют к месту дальнейшей службы. С. описывают как более вменяемого, но Б., которого ещё называют “Бэран”, этого времени достаточно, чтобы унизить срочника, отобрать у него деньги и вещи и подчинить себе его волю. Об этом друзьям Саши Коржича рассказали солдаты, служившие в Печах.

Когда родным Саши всё же показали его тело (они приехали в Печи в ночь на 4 октября, и целый день дожидались, пока тело “будет готово”), они обратили внимание на гематомы, которые были истолкованы как результаты побоев, и на след от верёвки на шее парня. След толстый, шириной в два пальца, и идеально ровный — как будто верёвка не скользила по шее самоубийцы, а сдавила шею человека, которого вложили в петлю уже мёртвым.

Мы не будем показывать вам фото мёртвого Саши Коржича. Родных и друзей парня они убеждают в том, что он был убит. Однако, патологоанатом, с которым проконсультировалось Еврорадио, утверждает, что сделать однозначный вывод о прижизненном или посмертном помещении человека в петлю по внешним признакам невозможно. Для этого нужно исследовать под микроскопом нервные и мягкие ткани покойного, взятые при вскрытии.

Тем не менее, СК возбудил уголовное дело о неуставных отношениях. Кроме пользования карточкой Саши Коржича, Б. и С. могут оказаться виновными в присвоении смартфона погибшего солдата. Один из офицеров учбеного центра рассказал маме Саши, что тот продал свой HTC One за… 30 рублей, потому что “остро нуждался в деньгах”. Напомним, по подсчётам мамы, Саше в тот момент присылали до 500 рублей в месяц. Друзьям солдата говорят, что телефон до сих пор не нашли, хотя его несложно вычислить по IMEI.

На что срочник тратил сотни рублей, не выходя из военного городка? Неужели его убили, чтобы скрыть ответ на этот вопрос? Разбираться предстоит следствию.

Версия 2. Самоубийство солдата, доведённого до отчаяния

Саша Коржич пошёл в армию, потому что не хотел “косить”. “У него было много планов на жизнь. Вернуться после армии и купить себе машину. Саша ремонт делал дома. Позитивный молодой человек, интересовался автомобилями. Любил полазить в двигателях, поковыряться в электронике. Через месяц после того, как пришёл к нам на СТО, уже работал самостоятельно, а не как ученик. Это было его хобби, работа и жизнь”, — рассказывает Сергей Козубовский, директор ООО “Пинск Автошанс”, где работал Саша. Он не верит в то, что жизнерадостный молодой человек мог совершить самоубийство.

Друзьям Саша не рассказывал о проблемах в части. Просто время от времени просил перевести денег на карточку. А в конце июля стал говорить, чтобы они не приезжали к нему — мол, осталось продержаться совсем чуть-чуть, и будет перевод в Слоним. А вот маме он кое в чём признался.

“Он рассказывал, что ночью сержанты приводят в казарму женщин и устраивают оргии на глазах у солдат, чтобы все смотрели на их “подвиги”, — рассказывает Светлана Николаевна. — Говорил, что на солдат надевают “хомут” — воротник с иголками — и заставляют выполнять чёрную работу, чистить туалеты всю ночь. Но всегда добавлял, что у него всё в порядке. Теперь я думаю, что он откупался, пока были деньги”.

В середине сентября Коржич рассказал одному из сослуживцев, что его долг вырос до 150 рублей. Солдат простудился, у него поднялась температура и он попал в медсанчасть, а потом стал жаловаться на боли в сердце. По словам мамы Саши, в это время она получила странный звонок от одного из младших офицеров части. Он интересовался, много ли Саша болел раньше, просил привезти его карточку из поликлиники. Вполне возможно, солдата упрекали ещё и тем, что он симулирует болезнь.

“Это не дедовщина, армия тут ни при чём. Это быдловщина, так и напишите, — рассказывает нам пинчанин, знавший Александра Кожича. — Самые безбашенные “деды” — это “колхозники”. Не жители сельской местности, не крестьяне, которые работают на земле, а именно “колхозники”. Они быстро находят друг друга, объединяются и начинают давить непокорных. Это может произойти где угодно. Саша не покорился, не хватило его… А сбежать он не мог”.

Версия 3. Сашу убил солдат, сошедший с ума

Когда мама Саши Кожича спросила, можно ли поговорить с солдатом, нашедшим её сына, ей ответили, что он находится в психоневрологическом диспансере в Новинках. Родные погибшего парня вспоминают, что отправились в часть сразу после того, как им сообщили о его смерти, и были в Печах около 3:00 в ночь на 4 октября.

"Во вторник 3 октября в 21:23 мне позвонили с незнакомого номера и говорят: "Попытка суицида, ваш сын погиб!". Я говорю: "Так погиб или попытка суицида?" — "К сожалению, погиб, мы привезём вам его тело". Ну какой суицид, когда я с ним говорила десять дней назад, и он сказал, что осталось совсем чуть-чуть потерпеть? Мы сели в машину и поехали в Борисов", — рассказывает Светлана Коржич.

Перед КПП родные Саши увидели две машины, которые покинули военный городок в течение 20 минут. Позже кто-то из командования части объяснил им, что в этих машинах уехали следователи и судмедэксперты.

Когда друзья Саши создали "ВКонтакте" группу "Близкие 21-летнего Александра Коржича", им начали писать люди, так или иначе связанные с ситуацией. Один из таких источников утверждает, что в материалах проверки уже есть имя предполагаемого убийцы, установленное по горячим следам. Это и есть тот самый солдат, который “нашёл” Сашу повешенным в подвале медсанчасти.

“Его беспокоило, что прошло время, а Коржича никто не ищет. Он допускал, что жертва смогла освободился из петли и уже даёт показания. И тогда сам пошёл в подвал, якобы за веником (хотя известно, что инвентарь для уборки сложен в другом месте), а на самом деле, чтобы убедиться в собственной безопасности”, — утверждает источник.

Странным в этой версии выглядит то, что пропавшего солдата никто не искал в течение нескольких дней. Всё-таки армейская дисциплина предполагает регулярные построения, и отсутствие Александра Коржича было бы замечено. Точную дату смерти Саши родственникам не назвали. В свидетельстве о смерти парня написана дата, когда обнаружили его тело — 3 октября. Эта же дата — на кресте на могиле Александра Коржича на пинском кладбище.

Официально следствие озвучит свои выводы не раньше, чем через две недели, когда будут готовы результаты судмедэкспертизы. Однако на практике расследование таких случаев тянется намного дольше. Родители Артёма Бастюка, которого нашли повешенным в одной из частей под Борисовом 31 марта 2017 года, рассказывают, что уголовное дело по факту гибели их сына расследуется до сих пор.

“За это время проведено семь экспертиз, — говорит отец Артёма. — Но эксперты не могут сказать ничего конкретного. Как у бабушки — надвое, понимаете? Может так, а может так. На этой неделе следователи должны прийти к заключению: закрыть это уголовное дело или продолжить, и если продолжить, то по каким статьям. Но, судя по всему, по неуставным отношениям ничего не установлено”.