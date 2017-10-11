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Нью-Йорская винодельня создала вино в честь твита Трампа

  • 11.10.2017, 20:42

Бутылка такого вина объемом 750 миллилитров стоит $37.

Нью-Йорская винодельня Сity Winery создала вино, названное в честь сообщения американского президента Дональда Трампа в Twitter, когда он написал непонятное слово covfefe. Об этом сообщается на сайте магазина, передает РБК.

Бутылка такого вина объемом 750 мл стоит $37. Оно производится из выращенного в Калифорнии винограда урожая 2015 года. Его крепость составляет 15,3%.

На этикетке изображен темно-синий пиджак и алый галстук, которые часто носит президент. Также на этикетке указано, что вино «не фейковое».

Производитель указывает, что вино обладает ароматами вишни и сливы, послевкусием темного шоколада, сухофруктов и кедра, мускатного ореха и корицы.

Сity Winery утверждает, что 20% с продаж вина Covfefe будет направлено в Американский союз защиты гражданских свобод.

В мае Трамп написал на своей странице в Twitter сообщение, в котором упомянул слово covfefe. «Несмотря на постоянные негативные отзывы прессы covfefe», — написал президент. Затем твит был удален, а вместо него американский президент написал: «Кто может разгадать истинный смысл «covfefe»? Наслаждайтесь!»


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