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Экономист: «Нефтяные деньги» сыграли трагическую роль для белорусской промышленности

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  • 12.10.2017, 11:34
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Фото: bymedia

Доля высокотехнологичного продукта в белорусском экспорте составляет мизерные 3%.

Белорусское правительство разработало план «наращивания экспорта» в Евросоюз на следующие три года. Согласно ему, продажи наших товаров в страны ЕС должны расти на $ 300-350 миллионов ежегодно и в 2020 году должны составить $ 6,244 млрд, передает «Белсат». Экономист Леонид Заико прокомментировал «Оптимизм» белорусских властей,

Нефтегазовая игла

Главным драйвером роста совет министров определил «Белнефтехим», который должен принести половину экспортированной прибыли. В прошлом году из-за нефтегазового спора между Минском и Москвой, а также из-за падения мировых цен на нефть, Беларусь экспортировала нефтепродуктов на сумму в 40% меньшую, чем в позапрошлом году.

В 2018 году «Белнефтехиму» нужно продать под $ 2,82 млрд, в 2019-м почти $ 3 млрд, а в 2020-м еще на $150 миллионов больше.

«До 40% белорусского экспорта - это были нефтепродукты, которые сыграли трагическую роль для белорусской промышленности и психологии. Это легкие деньги, которые как приходили, так и уходили. Что касается программы увеличения экспорта нефтепродуктов в Евросоюз это худшее, что можно придумать», - уверен Леонид Заико.

Вторым «локомотивом» экспорта станет отечественное министерство промышленности

Которое с каждым годом должно продавать в Евросоюз на 15% продукции больше, чем в предыдущий год. Звучит привлекательно, но как свидетельствуют цифры Исследовательского центра «ИПМ», доля высокотехнологичного продукта в белорусском экспорте составляет мизерные 3%, доля же среднетехнологичных сокращается с каждым годом. В прошлом году это была лишь треть от экспорта товаров промышленности.

«С ЕС сейчас надо не о торговле думать, а о выходе на новый технологический уровень. О таких вещах как IT, 3D печать, электротранспорт, роботы. Займитесь лучше техническим состоянием наших предприятий, если будет сильная техника, у нас ее будут покупать. Не надо планов по наращиванию экспорта, не нужно никаких планов», - уверен Леонид.

У совмина другие планы

В ближайшее время правительство определит чиновников ответственных за выполнение плановых показателей. Стоит будет запомнить их имена, а через несколько лет проверить, насколько эти «радужные планы» сбылись.


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