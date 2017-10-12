Арина Соболенко впервые станет первой ракеткой Беларуси
- 12.10.2017, 16:03
19-летняя теннисистка обгонит Александру Саснович.
В понедельник, 16 октября, она впервые обгонит в рейтинге WTA Александру Саснович, которая является первой ракеткой нашей страны. Это обеспечил выход Соболенко в ¼ финала теннисного турнира в Китае. Уже сейчас она 96-я в рейтинге, Саснович — 100-я, информирует "Прессбол".
В четвертьфинале Арина Соболенко сыграет с китаянкой Чжу Линь (113-е место в рейтинге), которая на старте турнира выиграла у чешки Петры Квитовой.