Арина Соболенко впервые станет первой ракеткой Беларуси 12.10.2017, 16:03

Арина Соболенко

19-летняя теннисистка обгонит Александру Саснович.

В понедельник, 16 октября, она впервые обгонит в рейтинге WTA Александру Саснович, которая является первой ракеткой нашей страны. Это обеспечил выход Соболенко в ¼ финала теннисного турнира в Китае. Уже сейчас она 96-я в рейтинге, Саснович — 100-я, информирует "Прессбол".

В четвертьфинале Арина Соболенко сыграет с китаянкой Чжу Линь (113-е место в рейтинге), которая на старте турнира выиграла у чешки Петры Квитовой.