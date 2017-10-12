Более 5 тысяч подписей собрано за отставку министра обороны Беларуси 16 12.10.2017, 19:18

5,294

Андрей Равков

Белорусы активно добиваются отставки Равкова.

Более пяти тысяч подписей собрано за отставку министра обороны Беларуси после гибели солдата в воинской части под Борисовом.

Инициаторами сбора подписей на онлайн-площадке Zvarot.by выступили гомельские правозащитники, которые потребовали также тщательного расследования начатого уголовного дела по факту обнаружения повешенным в учебной части в Печах рядового солдата Александра Коржича.

«Этот вопиющий случай является очередным подтверждением той устоявшейся практики, когда неуставные отношения в вооруженных силах в должной мере не пресекаются должностными лицами военных частей», - говорится в заявлении.

Как сообщалось, 3 октября призванный 18 мая на службу солдат срочной службы 21-летний пинчанин Александр Коржич был обнаружен повешенным в подвале воинской части. По информации его близких, парень был найден со связанными ногами и майкой на голове.

По факту гибели солдата Следственным комитетом Беларуси возбуждено уголовное дело «по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.443 (нарушение уставных правил взаимоотношений между лицами, на которых распространяется статус военнослужащего, при отсутствии отношений подчиненности, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Республики Беларусь».

Сервис Zvarot.by – это онлайн площадка для обращения граждан в государственные органы Республики Беларусь и реализации общественных кампаний через механизм объединения заинтересованных граждан и организаций вокруг существующей проблемы.