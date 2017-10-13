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«Досуг с белорусским колоритом»: газета Минобороны молчит о событиях в Печах

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  • 13.10.2017, 9:00
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Официальная газета Минобороны ни словом не откликается о гибели солдата в Печах.

В начале октября здесь нашли повешенным солдата Александра Коржича.

Событие, которое широко обсуждают в обществе, не нашло место на страницах "Белорусской военной газеты".

Еврорадио просмотрело свежий выпуск издания. Судить о нем можно по следующим заголовкам:

"Мастерство куётся в небе"

"О дополнительных мерах доверия и безопасности" (матэрыял пра інспекцыю з Украіны)

"Подарок многодетным матерям от нотариусов"

"Слаженно, быстро, профессионально!"

"Вам пакет!.." "На марше и в воздухе. Проверено ратное мастерство "трёхсотчиков" из Бреста"

"Под непрерывным огнём"

"Досуг с белорусским колоритом"

"Далёкое и долгое карагандинское эхо "БВГ": отозвались потомки революционера"

"Благодарственное письмо для мамы"  "Вы вырастили настоящих мужчин"

"Сильные духом и телом"

"#НамРоднаяКоманда"


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