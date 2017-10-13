«Досуг с белорусским колоритом»: газета Минобороны молчит о событиях в Печах

«Досуг с белорусским колоритом»: газета Минобороны молчит о событиях в Печах1
- 13.10.2017, 9:00
- 1,047
Официальная газета Минобороны ни словом не откликается о гибели солдата в Печах.
В начале октября здесь нашли повешенным солдата Александра Коржича.
Событие, которое широко обсуждают в обществе, не нашло место на страницах "Белорусской военной газеты".
Еврорадио просмотрело свежий выпуск издания. Судить о нем можно по следующим заголовкам:
"Мастерство куётся в небе"
"О дополнительных мерах доверия и безопасности" (матэрыял пра інспекцыю з Украіны)
"Подарок многодетным матерям от нотариусов"
"Слаженно, быстро, профессионально!"
"Вам пакет!.." "На марше и в воздухе. Проверено ратное мастерство "трёхсотчиков" из Бреста"
"Под непрерывным огнём"
"Досуг с белорусским колоритом"
"Далёкое и долгое карагандинское эхо "БВГ": отозвались потомки революционера"
"Благодарственное письмо для мамы" "Вы вырастили настоящих мужчин"
"Сильные духом и телом"
"#НамРоднаяКоманда"