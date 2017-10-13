«Как Сашу могли потерять на пять дней в армии?» 45 13.10.2017, 9:45

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Прапорщик и сержант воинской части, где погиб Александр Коржич, задержаны.

Следователи и оперативники, ведущие дело о смерти в военной части Александра Коржича, сейчас работают в Пинске.

В четверг на встрече с ними были родные и близкие погибшего солдата. В среду допрашивали друзей Александра.

Один из близких друзей Александра Коржича Илья сообщил «Радыё Свабода», что уже давал показания по этому делу: «Я почти не разговаривал со следователями, это был всего лишь формальный допрос и все. Я сказал, что Саша рассказывал достаточно мало о пытках и избиениях в армии. Могу только отметить, что прапорщик Егор С., у которого оказалась карточка Саши и который ею пользовался, а также сержант Евгений Б. сейчас задержаны в Борисове и находятся на гауптвахте».

Александр Коржич проходил службу в воинской части № 43064. К нему достаточно часто приезжали близкие друзья, среди которых и житель Пинска Дмитрий Козак:

«Где-то примерно через две недели, когда Александр пошел в армию, он начал жаловаться, что сложно привыкать. Сетовал, что не может нормально выспаться, что пища достаточно плохая и ее не хватает. Хотя первое время говорил, что у него все в порядке. А вот когда мы приехали к Саше 16 июля, то его банковская карточка уже была в прапорщика Егора С. И вот уже тогда Саша просил нас распечатать и привезти ему все операции с карточкой. Мы привезли бумаги, было уже понятно, что ею активно пользуются, она «ходит» чуть ли не по всей стране».

В версию о самоубийстве друг Александра Коржича Дмитрий Казак не верит:

«Посмотрите, его выписали 26 сентября, и его никто не искал. Пять дней Александра просто нигде не было, скажите, как это возможно в нашем сегодняшнем армии? Я служил и знаю, что каждого человека во время вечерней проверки считают. Если кого-то не будет ли кто-то задержится хоть на полчаса, это будет для части чрезвычайное происшествие. Сразу же начинаются поиски, сообщают родителям, что солдата нет. Командиры звонят всем, кому возможно, и пытаются узнать, куда пропавший может направиться. А тут Саши не было пять суток. Это просто невозможно».

Тем временем органы прокуратуры проводят проверку в порядке надзора в связи со смертью военнослужащего срочной службы в 72-м Объединенном учебном центре Вооруженных сил Беларуси.

Выясняются причины и условия, способствовавшие гибели военнослужащего. В проверке участвуют представители генеральной прокуратуры и прокуратуры Минской области.

21-летний уроженец Пинска Александр Коржич, призванный на службу менее полугода назад, был найден 3 октября повешенным в подвальном помещении одного из зданий на территории воинской части. 5 октября в качестве первоначальной версии трагедии следствие назвало суицид. Родители и друзья погибшего в эту версию не верят.

10 октября следствие сообщило о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 443 УК (нарушение уставных правил взаимоотношений между лицами, на которых распространяется статус военнослужащего, при отсутствии отношений подчиненности, повлекшее тяжкие последствия).