Николай Статкевич: Защитим наших детей! 19 13.10.2017, 10:18

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Николай Статкевич

Новые требования прозвучат на Марше рассерженных белорусов 21 октября.

Об этом заявил один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич.

«Бывший сотрудник Шкловской колонии делает большую «зону» из всей страны, чтобы сломать волю граждан к сопротивлению, превратить их в покорных зэков. Ретивые холуи из руководства «силовых структур» первыми уловили тайное желание своего хозяина. Они потворствуют внедрению законов криминального мира в своих ведомствах и стараются распространить их на все население страны. Никого уже не удивляют блатные повадки «правоохранителей». А теперь очередь дошла и до армии. Садизм в отношении молодых солдат, наглое вымогание денег их командирами, а теперь еще и «опускание» провинившихся - все это направлено на уничтожение человеческого достоинства.

Трагедия молодого содата в Печах - только малая часть того беспредела, который там творится. Потом молодых людей, привыкших унижаться и унижать, возвращают в общество. Некоторых из них мы уже видели с дубинками во время народных протестов.

Достойная жизнь может быть только у достойных людей. Рабский конвеер лишает страну будущего.

Защитим достоинство наших детей, оказавшихся в полной власти главного вертухая и его подручных!

К ответу генералов, устроивших из армии пыточную тюрьму!

Марш рассерженных белорусов - 21 октября в 14.00 на Октябрьской площади Минска.

Власть — народу!

Жыве Беларусь!», - заявил Николай Статкевич.