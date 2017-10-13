Под Вроцлавом построят крупнейшую в ЕС фабрику батарей для электромобилей

Под Вроцлавом построят крупнейшую в ЕС фабрику батарей для электромобилей4
- 13.10.2017, 12:27
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Строительство будет завершено к 2018 году.
В Кобежице под Вроцлавом построят крупнейшую в Европе фабрику батарей для электромобилей. Проект является очередной инвестицией корейской компании LG Chem в Польше и одновременно крупнейшей промышленной инвестицией за последние годы, передает «Радио Польша».
На новом заводе, строительство которого будет завершено к концу 2018 года, будут созданы порядка 2,5 тыс. рабочих мест. Появится также ряд вспомогательных фирм, что увеличит общее количество рабочих мест до 5 тыс.
Министр развития Польши Матеуш Моравецкий отметил, что в перспективе каждый девятый электромобиль в Европе будет работать на батарее, произведенной в Польше.
«Эта инвестиция представляет особенную ценность, поскольку вписывается в стратегию электромобильности страны. Когда мы представили эту стратегию полтора года назад многие восприняли ее с ухмылкой, сегодня же все сходятся во мнении, что это тренд будущего», - сказал вице-премьер.
Предполагается, что ежегодно фабрика в Кобежице сможет производить около 100 тыс. батарей для электромобилей.