Под Вроцлавом построят крупнейшую в ЕС фабрику батарей для электромобилей 4 13.10.2017, 12:27

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Фото: PAP/Paweł Supernak

Строительство будет завершено к 2018 году.

В Кобежице под Вроцлавом построят крупнейшую в Европе фабрику батарей для электромобилей. Проект является очередной инвестицией корейской компании LG Chem в Польше и одновременно крупнейшей промышленной инвестицией за последние годы, передает «Радио Польша».

На новом заводе, строительство которого будет завершено к концу 2018 года, будут созданы порядка 2,5 тыс. рабочих мест. Появится также ряд вспомогательных фирм, что увеличит общее количество рабочих мест до 5 тыс.

Министр развития Польши Матеуш Моравецкий отметил, что в перспективе каждый девятый электромобиль в Европе будет работать на батарее, произведенной в Польше.

«Эта инвестиция представляет особенную ценность, поскольку вписывается в стратегию электромобильности страны. Когда мы представили эту стратегию полтора года назад многие восприняли ее с ухмылкой, сегодня же все сходятся во мнении, что это тренд будущего», - сказал вице-премьер.

Предполагается, что ежегодно фабрика в Кобежице сможет производить около 100 тыс. батарей для электромобилей.