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Оршанские активисты «потроллили» местных дорожников

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  • 13.10.2017, 12:36
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Активисты креативно добиваются ремонта дороги на улице Гомельской.

Чтобы заставить местную власть отремонтировать дорогу одного коллективного обращения оказалось мало, и активисты во главе с Еленой Кучинской вновь вышли на Гомельскую, сообщает orsha.eu.

Поводом для акции стал ответ из исполкома на присланную активистами жалобу.  В обращении к властям активисты просили отремонтировать тротуары и дорогу по улице Гомельской. Чиновники проверили улицу и ответили, что тротуары для пешеходов по улице будут сделаны, но ремонт дороги и создание ливневой канализации нецелесообразен.

По мнению инициатора обращения Елены Кучинской, чиновники могли посетить Гомельскую в сухую погоду и поэтому не увидеть луж, не понять проблемы. Чтобы привлечь внимание к проблеме, активисты и сделали фотосессию, а также посетили ответственных чиновников исполкома.

На встрече с Еленой Кучинской 9 октября чиновники пообещали еще раз проверить ситуация и заново рассмотреть вопрос о ремонте Гомельской.


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