Белорусов призывают 21 октября выступить против беспредела в армии

Белорусов призывают 21 октября выступить против беспредела в армии11
- 13.10.2017, 19:10
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Марш рассерженных белорусов состоится 21 октября в 14.00 на Октябрьской площади Минска.
На Марше рассерженных 2.0 прозвучат новые требования.
«Что за дикость творится в белорусской армии? Выступим против дедовщины, беззакония и ментовского беспредела в Беларуси. Очень важно, максимальный репост!», - говорится в официальной группе Белорусского Национального Конгресса в «Фейсбуке».
Марш рассерженных белорусов состоится 21 октября в 14.00 на Октябрьской площади нашей столицы.