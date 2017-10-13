Белорусов призывают 21 октября выступить против беспредела в армии 11 13.10.2017, 19:10

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Марш рассерженных белорусов состоится 21 октября в 14.00 на Октябрьской площади Минска.

На Марше рассерженных 2.0 прозвучат новые требования.

«Что за дикость творится в белорусской армии? Выступим против дедовщины, беззакония и ментовского беспредела в Беларуси. Очень важно, максимальный репост!», - говорится в официальной группе Белорусского Национального Конгресса в «Фейсбуке».

Марш рассерженных белорусов состоится 21 октября в 14.00 на Октябрьской площади нашей столицы.