Министр обороны Равков знал о ситуации в частях Борисова 41 14.10.2017, 13:46

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Андрей Равков

Фото: БелТА

Семья погибшего в марте Артема Бастюка была на приеме в Министерстве обороны за четыре месяца до гибели Александра Коржича.

Как сообщила «Свободе» Татьяна Бастюк, она вместе с мужем была на приеме у Минобороны в мае.

«Мы были там вместе с мужем. Рассказали всё, что знали от сына. О том, как пытались разговаривать с командиром части. На встрече присутствовал лично министр обороны, его заместители. Человек 15 там было. Секретари все наши слова записывали. Министр обороны нам пообещал во всем разобраться», - рассказала Татьяна Бастюк.

25-летний Артем Бастюк был 31 марта найден повешенным на территории воинской части № 25849, которая размещается рядом с военным городком Печи в Борисове. По словам родных, за несколько недель до смерти он в присутствии родителей называл командиру имена и фамилии тех военнослужащих, которые оказывали на него давление. 12 октября Следственный комитет сообщил, что дело о смерти Бастюка закрыто за недостатком улик.

3 октября в подвале медицинской роты в Печах был найден повешенным 21-летний Александр Коржич, который проходил срочную службу.