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Задержан координатор «Европейской Беларуси» Андрей Шарендо

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  • 14.10.2017, 15:06
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Андрей Шарендо

Брестский координатор «Европейской Беларуси» Андрей Шарендо не выходит на связь со вчерашнего вечера.

Об этом Charter97.org сообщила его супруга Полина Панасюк-Шарендо.

«Вчера Андрей шел поздно вечером от знакомых, до нашего дома идти 7 минут, но он «потерялся». Очевидно, что он арестован по «заочному» приговору к 15 суткам за участие в прошлых акциях. В ИВС не берут трубку, даже не знаю, где искать мужа», - сообщила супруга политика.

По ее словам, это не остановит людей и Марш рассерженных белорусов 2:0 21 октября, в 14-00 на Октябрьской площади Минска состоится.


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