Задержан координатор «Европейской Беларуси» Андрей Шарендо

Задержан координатор «Европейской Беларуси» Андрей Шарендо1
- 14.10.2017, 15:06
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Брестский координатор «Европейской Беларуси» Андрей Шарендо не выходит на связь со вчерашнего вечера.
Об этом Charter97.org сообщила его супруга Полина Панасюк-Шарендо.
«Вчера Андрей шел поздно вечером от знакомых, до нашего дома идти 7 минут, но он «потерялся». Очевидно, что он арестован по «заочному» приговору к 15 суткам за участие в прошлых акциях. В ИВС не берут трубку, даже не знаю, где искать мужа», - сообщила супруга политика.
По ее словам, это не остановит людей и Марш рассерженных белорусов 2:0 21 октября, в 14-00 на Октябрьской площади Минска состоится.