Минобороны: «Развернута целенаправленная кампания по дискредитации Вооруженных Сил» 50 14.10.2017, 15:48

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Сайт Zvarot.by был заблокирован после жалобы Министерства обороны.

Это следует из сообщения на сайте министерства.

Там же говорится, что на почту Минобороны пришло много писем с одного электронного адреса, на что министерство пожаловались в глобальный сервис борьбы с спамом SpamCop.

«На основании уведомления SpamCop опубликования провайдера, который оказал хостинг-услуги для сайта zvarot.by, из которого происходила отправка сообщений, в результате чего указанный ресурс был заблокирован на время проведения проверки», - сообщает Минобороны.

На сайте zvarot.by был объявлен сбор подписей за отставку министра обороны Беларуси генерал-лейтенанта Андрея Равкова в связи со смертью солдата Александра Коржича в Печах. Под ним было собрано несколько тысяч подписей.

По информации министерства, в обращениях были указаны несуществующие адреса электронной почты, имена, фамилии и домашние адреса.

«Таким образом вокруг данного происшествия на основании домыслов и слухов развернута целенаправленная кампания по дискредитации Вооруженных Сил», - делает вывод Министерства обороны.

Сайт zvarot.by на момент публикации недоступен. Промоутер инициативы zvarot.by Андрей Стрижак на своей странице в Фейсбуке сообщил о сильной атаке на сайт.