Сегодня – день памяти Тадеуша Костюшко и Михаила Огинского 15.10.2017, 9:51

Память белорусских национальных героев чтят во многих странах мира.

Национальный герой Беларуси, Польши и США Тадеуша Костюшко родился 4 февраля 1746 года в фольварке Меречевщина около местечка Коссово.

Места в войске Речи Посполитой Костюшко не нашлось. Офицерскую должность на тот момент можно было только купить за большую сумму.

Не найдя себе применения на родине, он в 1775 году выехал в Америку, чтобы в чине полковника сражаться на войне за независимость североамериканских колоний Великобритании. Занимался фортификацией городов и военных лагерей. Известность ему принес вклад его фортификации при обороне Тикондероги и при битве под Саратогой 1777 года. Тадеуш блестяще справился со строительством укреплений для защиты Филадельфии, что позволило ему стать главным инженером Северной армии, которая отражала нападения англичан со стороны Канады и Нью-Йорка. По собственной просьбе Костюшко был переведён в Южную армию, где его знания военного инженера также позволили одержать ряд побед над англичанами. В признание его заслуг Конгресс США 13 октября 1783 присвоил ему звание бригадного генерала американской армии.

По возвращении на родину, в начале мая 1792 года Костюшко был назначен командиром одной из трёх дивизий, составлявших армию Речи Посполитой под командованием князя Юзефа Понятовского.

По возвращении из Франции в Саксонию, а затем — в Галицию Костюшко активно включается в подготовку общенационального восстания, «диктатором» которого его назначили.

Фактически восстание началось 12 марта 1794 года, когда генерал Антоний Мадалиньский отказался сокращать I Великопольскую бригаду национальной кавалерии и двинулся во главе её из Остроленки на Краков. При вести об этом Костюшко немедленно явился в Краков и там провозгласил Акт восстания, присягнул сам, привёл к присяге жителей и гарнизон. Актом восстания, подписанным всеми жителями города, Костюшко был провозглашён «Начальником восстания», и ему была предоставлена вся полнота гражданской и военной власти в стране. Этот день — 24 марта — обыкновенно и считается днем начала восстания. В тот же день Тадеуш обратился к населению, выпустив четыре патриотических воззвания: «К войску», «К гражданам», «К священникам» и «К женщинам».

4 апреля повстанцы под командованием Костюшко одержали победу над русскими войсками под Рацлавицами. 17-18 апреля восставшие горожане освободили Варшаву, а 22-23 апреля Вильну. 7 мая Костюшко издал Полонецкий универсал, в котором крестьянам обещалось личное освобождение и уменьшение повинностей. Но уже 6 июня Костюшко потерпел поражение у Щекоцин . Последовавшая затем осада Варшавы соединённой русско-прусской армией закончилась неудачей в значительной мере благодаря умелому руководству обороной со стороны Костюшко. 10 октября в битве под Мацеевицами с русскими войсками он был тяжело ранен, взят в плен.

Композитор и государственный деятель Михаил Клеофас Огинский родился 7 октября 1765 года в Гузуве, под Варшавой, в Мазовецком воеводстве.

Уже в 7 лет занимался науками по 16 часов в день. Позже изучал музыку в Италии

В 20 лет был избран послом на сейм Речи Посполитой. Был чрезвычайным послом в Голландии, занимал должность мечника великого литовского. Во время восстания 1794 года руководил 480 стрельцами. Во встречах с Александром I продвигал план восстановления ВКЛ.

Был знаком с Моцартом и Гайдном. Знаменитый полонез «Прощание с Родиной» написал в Залесье.

Умер и похоронен во Флоренции в 1833-м.

В 1991 году коммунисты выступили против предложения сделать «Прощание с Родиной» гимном Беларуси.