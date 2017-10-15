В Дрогичинском районе колхозникам продавали несуществующих коров 7 15.10.2017, 11:01

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На сельхозпредприятии в Дрогичинском районе, пытаясь скрыть падеж скота, оформляли его реализацию собственным работникам.

«Кобринским межрайонным отделом финансовых расследований совместно с Комитетом государственного контроля Брестской области в ходе контрольно-аналитических мероприятий выявлен факт сокрытия падежа крупного рогатого скота в одном из сельскохозяйственных предприятий Дрогичинского района», - говорится в сообщении Комитета госконтроля Беларуси.

По информации КГК, было установлено, что должностные лица предприятия в 2016-2017 гг. из-за боязни быть привлеченными к материальной и дисциплинарной ответственности за допущенные упущения в работе, оформляли реализацию на подчиненных работников якобы живых телят, которые к этому моменту уже были утилизированы на скотомогильнике. При этом работники предприятия зачастую даже не знали о том, что на их имя выписывался крупный рогатый скот.

«С целью сокрытия фактического положения дел по падежу, должностные лица предприятия вносили в официальные отчеты недостоверные сведения, совершив служебный подлог», - отметили в КГК.

За 2016 г. и первую половину 2017 г. установлен факт сокрытия только на одной молочно-товарной ферме предприятия падежа 83 голов крупного рогатого скота. Причинами падежа явились нарушения технологии выращивания крупного рогатого скота, а также отсутствие на предприятии необходимых для его лечения препаратов, подчеркнули в Комитете госконтроля.

В отношении главного зоотехника предприятия возбуждено уголовное дело по ст.427 («служебный подлог») Уголовного кодекса Республики Беларусь. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовных дел и в отношении заведующих фермы.