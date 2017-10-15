Что связывает Михаила Клеофаса Огинского и Витебск 1 15.10.2017, 12:05

Сегодня – день памяти великого композитора и героя восстания Костюшко.

Михаила Клеофаса Огинского, 250-летие со дня рождения которого ЮНЕСКО отмечало в 2015 году, многие знают как автора легендарного полонеза «Прощание с Родиной».

Хоть композитор и родился неподалеку от Варшавы, сам он в мемуарах утверждал, что принадлежит к «литвинскому» роду, а род Огинских в ХVI-XVIII веках считался одним из самых богатых и влиятельных в Великом Княжестве Литовском, пишет vkurier.by.

Портрет Огинского (Ф.-К. Фабр, 1808 г.)

Фото: ru.wikipedia.org

В день смерти Михаила Клеофаса (умер он 15 октября 1833 года в возрасте 68 лет) мы собрали интересные факты про человека, жизнь которого была похожа на приключенческий роман.

Прадед Огинского был воеводой в Витебске. Михаил Клеофас считал себя политическим деятелем, а не композитором

Михаилу Огинскому пророчили будущее великого политика или военачальника, да и могло ли быть по-другому, если все его предки занимали высокие посты. Прадед был воеводой в Витебске, дядя – воеводой в Вильно и великим гетманом литовским, а дед и отец возглавляли Трокское воеводство.

Уже в 20-летнем возрасте Михаил Клеофас стал депутатом сейма Речи Посполитой. Его речь на заседании была настолько убедительной, что Михаила избрали членом финансовой комиссии ВКЛ.

Вскоре будущего композитора назначили послом Речи Посполитой в Голландии, затем отправили для ведения переговоров в Англию. Там Огинский время зря не терял: смог не только успешно договориться о расширении торговых контактов, но и познакомиться с местными достопримечательностями и даже взять несколько уроков музыки.

Все это время Михаил Клеофас вел дневник, в котором описывал то, чем занимался за границей. Что интересно, в своих записях Огинский считал себя, в первую очередь, политическим деятелем, а музицирование рассматривал как увлечение.

Писать музыку Михаил Клеофас впервые попробовал в 1792 году, когда уже вернулся в Варшаву. Первый полонез, написанный композитором, считается утерянным, а вот второй сделал своего автора известным. Речь идет о «Полонезе смерти», посвященном разделу Польши. Осенью это музыкальное произведение уже исполняли на балах в Петербурге.

Почтовая марка Беларуси. 1994 год

Фото: dic.academic.ru

Командир белорусско-литовских повстанческих сил и встреча с Наполеоном

Когда на территории Речи Посполитой началось восстание Тадеуша Костюшко, Михаил Огинский отказался от чина литовского подскарбия и вступил в ряды повстанцев.

Композитора выбрали в повстанческий Временный совет, он на собственные деньги вооружил отряд из почти полутысячи человек и вскоре принял первое боевое крещение между Ошмянами и Солами.

После победы отряд отправился на Минск. Там Михаил Огинский, согласно записям в его мемуарах, собирался дать свободу 12 тысячам крестьян, которые находились во владении семьи Огинских, и таким образом пополнить численность своего отряда. Несмотря на то, что этого не случилось, Огинского назначили командиром всех белорусско-литовских повстанческих сил, и он осуществил несколько успешных походов.

Когда восстание потерпело поражение, а за голову Огинского назначили награду, он был вынужден бежать в Италию, оттуда в Турцию. В Париже композитор встречался с Наполеоном и просил помощи французов в восстановлении независимости Речи Посполитой. Несмотря на то, что Бонапарт принял литвина довольно любезно и даже прослушал несколько его музыкальных произведений, в помощи повстанцам он отказал.

Усадьба Огинских в 1877 году

Фото ru.wikipedia.org

«Северные Афины» и более 40 фортепианных пьес

Дядя Михаила – Франтишек Огинский – в 1802 году подарил племяннику имение Залесье в Ошмянском уезде Виленской губернии (сегодня – Сморгонский район Гродненской области). Вскоре усадьба стала культурным центром, ее стали называть «Северными Афинами».

В Залесье часто собирались гости, проводились музыкально-литературные вечера, во время которых на скрипке играл сам хозяин.

Когда на эти земли пришел Наполеон, композитор уехал в Петербург к Александру І, с которым познакомился на балу в Минске в 1802 году. К слову, узнав об этом, Наполеон был очень разочарован, ведь он считал что они с Огинским поняли друг друга во время встречи в Париже.

После войны Михаил Клеофас вернулся в родное имение, которое практически не пострадало, помогал крестьянам восстанавливать хозяйство и сочинял музыку.

По мнению Светланы Немогай, которая занималась изучением жизни и творчества Михаила Огинского, всего композитор написал порядка 40 фортепианных пьес, из них 25 полонезов, а также вальсы, мазурки, кадрили, марши. Кроме этого, ему принадлежат 18 вокальных произведений: песни, романсы и даже одноактовая опера «Зелис и Валькур, или Бонопарт в Каире».

Прощание с Родиной

Есть несколько версий того, когда Михаил Огинский написал самое известное свое произведение – «Прощание с Родиной».

Чаще всего можно встретить информацию, что это случилось в конце ХVIII века, когда после поражения восстания Огинский направлялся в эмиграцию и переходил российско-прусскую границу.

Но, например, Адам Мальдис придерживается другой версии. По его мнению, поездка в Прусссию была кратковременной, а вот по-настоящему Огинский прощался с Родиной в начале 1820-х годов, когда твердо решил уехать в Италию.

На это у композитора, по мнению Адама Иосифовича, было две причины. Во-первых, Михаил Огинский разочаровался в консервативной политике Александра І и считал, что уже не сможет быть полезным своей стране. А во-вторых, он утратил интерес к семейной жизни. Его вторая жена Мария де Нери, по мнению современников, вела себя неподобающе. Есть даже версия, что Михаил Огинский не был отцом ее детей. В это время Михаил Клеофас и мог написать «Прощание с Родиной».

Дом Огинских в Витебске и крипта, которая не сохранилась до наших дней

Представители рода Огинских жили и на Витебщине. Мы писали о том, как дочь Григория Огинского Эльжбета-Магдалена Пузына проводила астрономические наблюдения в деревне Лучай Поставского района.

Дом Огинских был и в Витебске. Размещался он на территории Нижнего замка (сегодня – территория в начале улицы Фрунзе).

Впервые здание упоминается в документе 1627 года, а как оно выглядело, можно увидеть на «Чертеже места Витебска 1664 года».

Дворец Огинского на Чертеже Витебска 1664 года

Фото: evitebsk.com

Из-за особенностей архитектуры его называли «домом с куполом». Просуществовала усадьба до конца XVIII-начала XIX века, затем на этом месте разместилась базилианская школа.

Первым владельцем дома был князь Лев Самуил Огинский, который помимо всего прочего финансировал восстановление Свято-Троицкого Маркова монастыря. Его сын – Симеон Карл – также жертвовал деньги монастырю. А вот Марциан Михал Огинский (кстати, прадед Михаила Клеофаса) выступил меценатом строительства костела святого Иоисифа (в будущем Николаевского собора на площади Свободы).

Размещался дворец в районе здания первой городской электростанции (проспект Фрунзе, 11)

Фото Саши Май

В Витебском иезуитском костеле были похоронены несколько представителей рода Огинских, но их крипта, к сожалению, до нашего времени не сохранилась.