Армия превратилась в ОПГ? 40 16.10.2017, 9:50

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Со всех надо спросить по полной, начиная с так называемого «главнокомандующего».

Падение Советского Союза когда-то показало, насколько сильно в человеке желание быть свободным. Те, кто были достаточно взрослыми в конце 80-х, должны помнить, как буквально на глазах «полиняли» и превратились в карикатуру на здравый смысл главные столпы коммунистического режима: советская армия, советская школа, советская партийная «элита»... Как выходили наружу все более громкие скандалы из главных «охранных институтов» социализма и у людей возрастало желание не повиноваться обнаружившей свою фальшь системе.

Новые подробности вокруг трагедии в Печах, где 3 октября был найден повешенным солдат Александр Коржич, вскрыли вопиющие факты дедовщины. Стало понятно, что хваленый «порядок» - такая же фикция, как и воинский устав в Печах. Система власти безнадежно прогнила и по инерции скрывает за кулисами свою нежизнеспособность. И где, в какой сфере жизни, «выстрелит» в следующий раз недееспособность руководства страны?

Сайт Charter97.org собрал наиболее интересные для осмысления ситуации комментарии читателей к статьям на тему гибели Александра Коржича:

«Армия превратилась в ОПГ. Тут один человек на днях подсчитал, что, исходя из т.н. «таксы» в 15-20 рублей в день с одного новобранца, при наличии таких у сержанта 30 человек, сумма за год составляет в районе 80 (восьмидесяти!) и выше тысяч долларов. Исходя из данных сумм, я на 100% уверен, что это все поддерживается высшим офицерским составом, сержанту остаются пара сотен денег на развлечения и еще лычки и возможность почувствовать себя «богом», а остальное уходит дальше наверх. Так что я еще раз повторяю: никто не верит, что командир части был в неведении. А потом нам говорят, что идет попытка дискредитации Министерства обороны... Товарищи из МО, сильнее, чем вы сами, никто вас дискредитировать не сможет. Ваш жалкий лепет и попытки себя отмазать в век интернета вызывают только смех и ощущение, что вы застряли в 80-х годах прошлого века с газетами и радио, где можно было дать информацию, а можно было и не дать. Наша армия – это потешные войска, потому что, кроме парадов, они не могут ничего».

«Хватит терпеть. Ни в одной нормальной стране такого нет. Здесь же армия – тюрьма хуже концлагеря. Люди, давайте выйдем 21 октября, отстоим свои права и свободу. Нами правит дорвавшийся до власти бандит. Власть надо менять. Потребуем отставки этих паразитов, которые не дают нормально жить народу. Дальше этот беспредел терпеть нельзя. Подумайте о своих детях, что их ждет при такой власти. 21 октября Площадь: нас должны быть тысячи, чтобы показать ,что мы уже не боимся этих фашистов. Пусть они нас боятся. Всех в отставку и под суд. Жыве Беларусь!»

«Я помню, как задолго до Майдана пропал журналист Гонгадзе (был убит в 2000 г.), и тысячи украинцев вышли на улицы с криками «Кучма, геть!». А сколько в Беларуси убито, пропало людей? А сейчас обсуждают убийства детей, организованное т.н. «государством». Филиалом кремлевской ОПГ. Люди, это ваши дети, это ваше «завтра», очнитесь!»

«Зараз трэба ўсім на Плошчу выходзіць, каб банду выкінуць з нашага жыцця! А не выносіць прапановы на тэму, якая нам патрэбна армія. Галоўная мэта - змена ўлады і сапраўдныя выбары! Пасля гэтага можна казаць і пра кантрактную армію, и пра ўсе бакі нашага жыцця. Выходзім усе, хто толькі можа!»

«Не в отставку министра обороны нужно, а разжаловать до рядового и предать суду. Также и командира части и его подчиненных – под суд. Скоро и в армии начнется брожение со стороны рядового состава… Хватит этого бардака. Все на площадь 21 октября!»

«Спросить по полной необходимо со всех, начиная с так называемого «главнокомандующего». Всех гнать с постов, лишив званий и пенсий – под суд всю гамадрилью»!

«Рыба гниет с головы, но чистят ее с хвоста. Нужно начать с себя, нужно каждому задать себе вопрос: если не я, то кто в своей стране хозяин? Кому чистить ту самую «рыбу»?»

«Почему мы все его терпим? Долой Лукашенко! Достаточно половине страны выйти на Площадь – и его как метлой сметет! Это трус и махинатор. 21 октября давайте все выйдем и покажем, кто в нашей стране хозяин!»

«Нужно разбрасывать листовки по подъездам, клеить их. Без информации ничего не будет. Каждый может на принтере распечатать и распространить хотя бы сотню листовок. Брать с Charter97.org статьи, листовки и комментарии и распечатывать».

«Служил более 20 лет назад. Ничего не изменилось. Побои, голод, издевательства уродов-сержантов из глубинки. В феврале 1995 к нам в часть в Марьину Горку приехал ШОС и демонстрировал на словах радость и удовлетворение такой «службой». Офицеры, или, как их называют до сих пор – «шакалы», постарались показать «как у нас все хорошо». А в казармах было +6 в феврале – разморозили систему отопления! Всем было приказано молчать. Непокорных ждал ад».

Смотрите в корень

«Государство само по своей сути антинародное!

О каком гражданском долге и военной обязанности этому государству можно вообще вести речь, если:

1. Вы не выбираете главу государства

2. Вы не влияете и не знаете, куда идут ваши налоги.

3. Государство совершенно не подотчетно вам в своих тратах.

4. Количество милиции превышает все разумные пределы в 5 раз!

5. Нет доступа к СМИ и телевидению оппозиционным партиям.

6. Нет телевизионных каналов соседних стран (власть панически боится сравнений).

7. Введен чудовищный декрет №3 - налог на бедность.

8. Исчезают и лишаются свободы все оппозиционные политики и журналисты.

9. Существует чудовищный институт идеологов и фашистская политизация в школах, вузах и госорганизациях. Идеологи-лукашисты вас дурят за ваши же деньги.

Люди, одумайтесь, где и как мы живем.

И как после всего этого можно говорить о гражданском и военном долге?

Кого и от кого защищать?»

«После такого случая должен застрелиться не только Равков, а также и «главнокомандующий». Недаром ему пистолет с боевыми патронами подарили. Для страны это было бы великим праздником».

«Смотрите в корень: лукашизм - порождение всего зла в нашей Беларуси, во всех сферах жизни. Смерть этого парня лежит в первую очередь на главаре банды у власти! Вот что надо рубить – нам всем вместе».

«Шок просто от прочитанного. Объяснение только одно: при диктатуре так и будет дальше. Рыба гниет с головы. И они (офицеры – ред.) еще приехали на похороны (Александра Коржича – ред.) с охраной. На колени бы встали перед всей округой, перед людьми, перед родителями».

«Вся вертикаль этой гнилой части, от взводного до командира части, знала о положении дел в отношении дедовщины. Значит они ее поддерживали, они ее и установили. Речь идет не о профнепригодности командного состава , а о организации дедовщины как рычага управления. По сути, это обычная ОПГ».

Протестовать надо

«Все руководство Министерства обороны и самого Лукашенко – в отставку. Не только в отставку, но и к ответу – за все происходившее и происходящее! К ответу всех – сверху вниз. Жестоко, но по заслугам. Пора нам всем объединиться и действовать».

«Вот еще один повод для выхода на Площадь».

«А вы знаете, что в каждую часть масса проверок приезжает. Приезжают гоноровые ушлёпки, сидящие в теплых минских креслах. Которые приезжают, жрут вкусно, пьют и ничего не видят. Всех их под суд! Всех кто за последний год «инспектировал» часть. Система прогнила!»

«Здесь не жалобы писать. Здесь бунтовать надо. И не бояться. Вот собрались бы да перекрыли выход с части. Я уверяю, что у «офицеров» паника началась. Пусть почувствуют. Фашисты».

«Сыновей бы своих отправили из Дроздов служить в эти 100 раз проклятые Печи. Так нет, они ж «элита». И почему только сейчас всплыл вопрос бандитизма и фашизма (другим словом назвать не могу) в белорусской армии? Столько лет все всё знали и молчали? Столько погибало ни в чем не повинных молодых ребят? А сколько горя пришлось пережить их родителям? И эти, так называемые вояки уходят на пенсию в 45? Луку судить на Площади перед всем народом за то, что довел ситуацию с армией и народом до такого плачевного состояния!»

«Почему молчат родители тех детей, которые сейчас служат в этой части? Почему нет солидарности? Да хотя бы вышли к воротам этой части с плакатами «Руки прочь от наших детей!» - может быть, и остальные люди поддержали».

Лукашенко, позор тебе и твоей армии!

«Пинчуки, выходите 21 октября. С портретом Александра Коржича».

«Не могу представить, что эта «армия» может пойти в реальный бой. С кем? Кто, кроме России, может осуществить агрессию против РБ? Только если против народа Беларуси? Или если Лука бросит эту «армию», куда-нибудь по заявке Кремля. А пророссийская армия РБ не будет защищать наш народ и страну от россосийской агрессии. Это армия бандита и россосийской шестерки Луки и ничего более. Поэтому и порядки там бандитские. Поэтому в этой банде и не выживают нормальные люди».

«Соболезнование родным и близким. Начинал служить в Печах в 2001 году, сам из Минска, когда попадал в Печи, сразу же видны голодные рожи колхозников-садистов. В то время челюсти ломали, пьяные деды беспредельничали, калечили пацанов. Время идет, а все по-старому, даже хуже стало. Никому этот цирк под названием армия не нужен. Все руководство Министерства - в отставку, и Луку тоже».

«В любой стране подобная новость – повод выйти всем дружно на Площадь и потребовать трибунала для виновных. Лукашенко, позор тебе и твоей армии! Только и можете показушные учения устраивать!»

«Поэтому и живем, как на свиноферме».

«Армия - срез общества со всеми язвами, а сержанты - дорвавшиеся до власти гопники с района, один такой занял высший пост в государстве».

«А почему сержантам в армии не чувствовать себя «богами» - если «гарант конституции» плюет на нее, если первое лицо обряжает сынка в военную форму и ему отдают честь, если пьяный начальник ГАИ давит людей и ему дают символическое наказание, если чиновник крадет миллиарды и не получает никакого наказания. Пенсионеры получают пенсию, за которую даже хлеба купить нельзя, а своим прикорытникам участки в Минске бесплатно раздают и т.д. Беспредел порождает беспредел, который множится в геометричесой прогрессии, и скоро это стрельнет, 90-е тогда покажутся шуткой».

«Подобные концлагеря, носящие названия «воинские части» - инкубатор лукашизма, модели идеального устройства власти преступного оккупационного режима над населением. Именно там колхозное хамье (непригодное ни к умственному ни к физическому созидательному труду) получает безграничную власть над достойными людьми. К тварям приходит осознание, что для того чтобы хорошо «устроится» не нужно думать, работать, создавать, а только верно служить паханам, садистки давить тех, на кого они укажут. Особую ненависть у них вызывают состоявшиеся самостоятельные личности не нуждающиеся в стаде (таким был погибший Александр, к моменту службы ставший специалистом автосервиса). Уверен, убившие парня, планировали после срочки пойти «у мянтоуку» в своем колхозе или в прапоры».

«У меня внук подрастает, спортсмен, но разве это поможет? У меня уже сейчас мандраж, еще до этого случая, наслышана о Печах. Один вопрос: как отмазать мальчишку? Из мизерной пенсии откладываю, а что делать? дать на лапу кому надо, чтоб не взяли. А тот военком толстозадый еще больше растолстеет, чтоб он лопнул! Нет, только вилы! ТАКАЯ АРМИЯ НАМ НЕ НУЖНА!»

«Выходим 21-го октября на Марш и ко всем требованиям добавляем «Расформирование ВЧ в Печах». Ничего там уже не реформируешь, только полное расформирование».

«Здесь не жалобы писать. Здесь бунтовать надо. И не бояться. Вот собрались бы да перекрыли выход с части. Я уверяю, что у «офицеров» паника началась. Пусть почувствуют. Фашисты».

«Все прогнило с верху, не справился с колхозом, а государство привел в сплошной воровской «общак» - вот и творят беспредел везде».

«Мороз по коже... Разве это армия?!! Разве это учебная часть?!! Я во время СССР отслужил два года в учебке, сделал три выпуска младших специалистов, был командиром отделения, замкомвзвода, во взводе было до 15 национальностей, но чтобы поднять руку на курсанта? Никогда и мысли такой не было. Командиром части был полковник, больше полковников не было, хоть должность была генеральская. А здесь ВЫСШЕЕ руководство части - всё в «орденах» и «медалях»! За что они получили столько наград? За трупы в подразделениях? Подонки! А ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ куда смотрит? Каждый год присваивает по десятку генеральских званий! За что? Разве такая армия сможет защитить страну и народ?! Никогда! Внука никогда в такую амию не отправлю! Родители призовников! Выступим вместе против этой банды, уничтожающую наше будущее!»

«Ну что же, что же должно произойти, БЕЛАРУСЫ, чтобы вы поняли что надо менять страну?! Что надо бороться не со следствием, а с причиной! Второй парень мертв только в одной части. Бедная больная девчушка, раздавленная на картошке. Женщина, лезущая на кран, ища справедливости. Умершие неожиданно заключенные в тюрьмах, прыгающие из окон «тунеядцы». Сжигающие себя пенсионеры. ЛЮДИ!!! ЧТО С ВАМИ?! ВО ЧТО ВЫ ПРЕВРАЩАЕТЕСЬ?! ГДЕ ЖЕ ВАШ РАЗУМ?!»

«Срочно менять власть, создать переходное правительство, объявить о проведении свободных выборов, при новом правительстве создать комиссию по изучению преступлений бандой Лукашенко, привлечь всех виновных и передать по инстанции в судебные органы для вынесения приговоров».