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Еврокомиссар Йоханнес Хан отменил визит в Минск

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  • 16.10.2017, 11:17
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Йоханнес Хан
ФОТО: ec.europa.eu

Белорусский МИД получил уведомление от представительства ЕС.

Министерство иностранных дел Беларуси получило уведомление о переносе визита еврокомиссара по Европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнеса Хана в Минск.

Об этом БелТА заявил начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик в ответ на просьбу подтвердить информацию о том, что визит не состоится. Визит еврокомиссара Йоханесса Хана в Минск должен был состояться 17 октября.

"Да, мы получили от представительства ЕС уведомление, что визит еврокомиссара по Европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнеса Хана в Минск переносится в связи с неожиданными, но очень важными подготовительными встречами в преддверии заседания Европейского совета на текущей неделе", - сказал официальный представитель МИД.


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