«Печи - это большая машина по вымоганию денег» 14 16.10.2017, 11:36

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Александр Коржич

Родные погибшего в Печах солдата поделились последними подробностями дела.

Родные Александра Коржича, погибшего в военной части под Борисовом, считают, что версия о суициде просто не выдерживает критики. Родственники и друзья Александра говорят, что не чувствуют давления со стороны правоохранителей или военных, но убеждены, что если бы не было такого резонанса, то, возможно, и следствия не было бы, передает «Радыё Свабода».

Сергей, близкий родственник Александра Коржича, надеется, что люди, которые ведут следствие, сделают свою работу честно:

«Версия следствия о том, что это самоубийство - просто глупость. Не будет человек уходить таким образом из жизни: связывать себе ноги, набрасывать майку на голову. Версия, согласно которой прапорщик забрал карточку и присвоил себе деньги, тоже уже другая статья Уголовного кодекса. Но хоть какие-то сдвиги есть. Пока рано давать оценку действиям следователей. Но дело развернулось. Поэтому посмотрим. Будет понятно по итогам данных экспертизы.

Мне кажется, что это вообще большая машина по выманиванию денег. Вытягиваются деньги из карманов родителей молодых солдат. Я думаю, что там замешаны не только сержанты, возможно, что они не забирают все себе, но существует система».

Вопросы к следователям

Сергей говорит, что имеет несколько вопросов, на которые пока нет ответа:

«Обращает на себя внимание очень важный момент: солдат, который нашел Сашу в петле. Официально сообщалось о том, что этот военнослужащий помещен в Новинки. Якобы у него зафиксированы психические отклонения и он в одной из клиник Минска. Но о нем сейчас никто ничего не говорит: ни кто он, ни что он. Хотя для следствия он очень важен. Мы пытались что-то о нем узнать, но пока никаких сведений нет.

Второй момент - появление загадочной девушки. По cловам Сашиных друзей, которые служили с ним, где-то в конце сентября появилась какая-то девушка, которая якобы приезжала к нему, привозила деньги, лекарства. После смерти Саши она начала разговаривать в социальных сетях с его друзьями. Писала, что подружилась с ним, и достаточно подробно описывала последний месяц его жизни в армии. Но отказывалась от прямого контакта. А когда стало известно о допросе прапорщика Артура Вирбала, то оказалось, что эта девушка - его подруга в соцсетях. Это непонятно, ведь Саша не рассказывал о ней своим друзьям. Может, это все сплетни, но озвучивается, что она сестра того прапорщика. Но для следствия выяснить, кто она, не будет сложно».

Такая армия нам не нужна

Мама Александра Коржича надеется, что виновные в смерти ее сына будут наказаны по закону:

«Для меня все эти события - словно страшный сон. Я даже не могла себе представить, что наши военные, что наша армия, что наши военные руководители, которых мы удерживаем за свой счет, могут такое делать. Я надеюсь, что это не останется безнаказанным. Но начинать нужно не из сержантов. А начинать с командира части и ротного. Это не одних рук дело, там настоящая группа убийц.

Я считаю, что такая армия нам не нужна. Не знаю, зачем собирать в армии убийц. Они же не могут нас защитить - ни нас, ни наше государство. Они никого не защитят. Я считаю, что такие люди - убийцы в погонах нас же первых и расстреляют, так как они имеют доступ к оружию. Они первыми нас ограбят и убьют».

«Жду, когда Саша расстанется со мной»

Лучший друг Александра Коржича Илья говорит, что Саша никогда не был конфликтным человеком. Общался он в основном со старшими от себя. Но обычно находил общий язык со всеми. Илья говорит, что даже не мог представить, что нечто подобное произойдет с его другом:

«Смерть Саши для меня шок. Он не мог просто так закончить свою жизнь. Сейчас я жду, когда мой лучший друг придет ко мне во сне. Один из наших общих знакомых видел во сне Сашу. Были я, мой папа и Саша, одетый в белое. Саша хотел что-то положить в рот, а у него спросили, мол, а он уже готов? А тот ответил: можно, я еще не пойду, побуду здесь».

Наиболее сложно в Печах в так называемом «Техасе»

В социальных сетях существует достаточно много групп, которые создают солдаты, которые сейчас служат в воинских частях под Борисовом. Есть аккаунты и прапорщика Артура Вирбала. Большинство военных не отвечают на обращения. Не отвечают и на телефонные звонки. Вероятно, что мобильники сейчас у следователей, которые ведут дело.

Максим Огородник, житель Гомель, служил в Печах несколько лет назад. О случае с Сашей Коржич он узнал из интернета:

«Я не сталкивался с чем-то подобным, что описывают сейчас некоторые. Но отмечу, что всегда наиболее сложно в Печах было в так называемом "Техасе". Вероятно, что погибший юноша там и служил. В этой части всегда были непонятные ситуации, было очень сложно. "Техас" - это вроде технического обслуживания. Впрочем, ребята, которые служили в Печах, могут это подтвердить. Почему такое произошло с Коржичем, даже представить сложно. Здесь невозможно что-либо комментировать, не зная досконально все подробности дел».

Александр Чарков, житель Иваново, что на Брестчине, буквально неделю как уволен из армии, также прошел Печи. Юноша подтвердил слова о так называемом «Техасе»:

«Знаю, что в "Техасе настоящие "таски". То есть, все очень распущено и достаточно сложно. Александру не повезло, что он попал именно туда. Но в целом у меня было все в порядке. Здесь многое зависит от того, какая школа, какой номер роты».