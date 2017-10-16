Андрей Санников: Евросоюз будет внимательно следить за акцией 21 октября 4 16.10.2017, 15:52

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Андрей Санников

Приглашение Лукашенко в Брюссель может быть отозвано.

Об этом сайту Charter97.org заявил лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников, комментируя отмену визита в Минск еврокомиссара Йоханесса Хана.

- Вы были последовательным противником этого визита, который должен был состояться 17 октября. С чем вы связываете его отмену?

- Я был одним из тех, кто обращался к Йоханессу Хану через соцсети и европейские структуры. К нему также обращались и белорусы Бельгии, и граждане Беларуси.

Можно только приветствовать отмену этого визита. Я считаю, что эта отмена связана именно с тем, что в Беларуси начались аресты и задержания лидеров оппозиции перед массовой мирной акцией протеста.

В данном случае Евросоюз среагировал адекватно. После того, как Лукашенко поступило приглашение в Брюссель, режим в Беларуси решил, что все уже можно, в том числе и репрессии. Оказалось, что нет. То, что произошла отмена визит Хана, думаю, связано именно с этим.

Сейчас Брюссель будет очень внимательно следить за тем, как власти Беларуси позволят гражданам реализовать 21 октября свой протест. Еще раз подчеркну: мирный протест – это неотъемлемое право граждан. И от того, как поведут себя 21 октября белорусские власти, будут зависеть их дальнейшие отношения с Евросоюзом. В том числе и приглашение Лукашенко в Брюссель может быть отозвано

- Можно ли считать отмену визита Хана заслугой тех политиков в Беларуси, которые стоят на принципиальной позиции: никаких контактов ЕС с диктатором?

- Пока рано говорить о каких-то серьезных переменах или «переломах» ситуации в отношениях между ЕС и официальным Минском.

Но мы, оппозиция и гражданское общество в Беларуси, постоянно говорим о том, что любые поблажки диктатору оборачиваются более жесткими репрессиями против нас.

Ситуация с приглашением в Брюссель стала ярким примером: как только Лукашенко его получил, сразу же начались преследования оппозиционных активистов.

Хочу отметить, что активисты и лидеры гражданской кампании «Европейская Беларусь» приняли на себя основной удар. А «Европейская Беларусь», как известно – кампания, которая выступает за мирные преобразования в Беларуси.