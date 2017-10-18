Как составить свое генеалогическое древо и сколько это стоит 4 18.10.2017, 17:19

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В Беларуси детям на «однолетие» дарят генеалогическое древо.

Если вы шли по городу-герою к маргариновому заводу, но чуть-чуть промазали, оказавшись на пороге архива Минской области, не разворачивайтесь. Говорят, сейчас пошел тренд на персональную историю. Детям на «однолетие» дарят генеалогическое древо. Люди значительно старше занимаются примерно тем же плюс ищут документы для Карты поляка. Корреспондентам Onliner.by объяснили нынешнюю моду и дали понять, сколько это стоит.

Почти любой архив — место чрезвычайно познавательное. В том, который ответствует за Минскую область, к примеру, есть оригинальный план застройки столицы 1923 года.

На Комаровке еще нет шаурмы, а многие нынешние окраины еще не вошли в состав города.

Здесь же личные дела многих минчан. Полезная, кстати, штука. Если знаете, на каком конкретно предприятии трудился ваш предок, отыскать свои корни будет значительно легче. Чтобы понимать, вот личные дела Михаила Мясниковича, Вячеслава Кебича и Николая Еременко (старшего). Внутренности показывать нельзя. Не положено.

Вообще, что касается разного рода справок, место крайне занимательное. Здесь, допустим, лежит обращение Ли Харви Освальда к тогдашнему главе Минска Василию Шарапову. Американец просил вспомоществования.

Василий Иванович был добрым. Не отказал. Выписал 500 рублей.

Ну и заявление, которым Константин Мицкевич просил принять его в партию. Красивый почерк.

А теперь ближе к практике. Представим, что наступает день, когда вас в голову ударяет идея заняться своей историей. Отходя от болевого шока, вспоминаете, откуда примерно ваши родители. Если это, допустим, Гродненская область, в архив Гродненской области и надо ехать. Если есть сомнения, двигайте в ближайший.

На входе нужно заполнить анкету и заявление, чтобы обосновать, чего вы, собственно, пришли. Как правило, люди пишут «генеалогия». Далее указываются данные бабушек и дедушек. Свое родство с указанными людьми, конечно, надо подтвердить. Тащите с собой все, что есть: копии свидетельств о рождении бабушек, дедушек, родителей, паспорта и все возможные метрики.

Допуск пользователей к личным делам третьих лиц (не родственников) осуществляется на основании методических рекомендаций по охране личной тайны граждан Департамента по архивам и делопроизводству Минюста. Придется заморочиться.

Чтобы попасть в читальный зал, лучше записаться предварительно. Там только три посадочных места. А в день приходит в среднем 10 человек.

На стартовом этапе в помощь справочник об административно-территориальном устройстве БССР и похозяйственные книги. Книги интересные. Там указано, сколько земли было у конкретного человека, какая живность жила во дворе, сколько ее было, в каких постройках. Есть даже информация про садовые деревья. Но главное, конечно, национальность.

Журналистам дают книгу за 1946—1948 годы. У людей еще есть какая-то личная собственность.

Да, это книга, это физический носитель и это провоцирует вопрос о работе с оцифрованной информацией. В архиве говорят, что занимаются обработкой с 2013 года. Но процесс пока не завершен. Хотя всем от этого было бы круче: и исторические документы целее, и пользователям удобнее.

90% посетителей — генеалогисты. Остальные 10 — историки, преподаватели, люди, которые пишут диссертации.

Карта поляка вообще тренд. В столице бум случился года три-четыре назад. Самый крутой в данном отношении архив по Минской области — в Молодечно. Если говорить по стране, то пиковая активность по польскому вопросу наблюдается в Бресте.

Другая мода — построение генеалогического древа. Сейчас его рисунки дарят годовалым детям. Мол, чтобы дети знали, кто они, откуда, и гордились.

Если занимаетесь самостоятельным поиском, он не стоит ничего. Если просите помощи у работников архива, готовьте 306 рублей. Это конкретная стоимость работы. Она не гарантирует успеха поиска.

В архиве Минской области документы с 1917 года. Если захотите копать глубже, добро пожаловать в Национальный исторический архив Республики Беларусь. Там все строже и дороже. Очередь занимается за несколько месяцев. Есть серьезное ограничение по количеству выдачи дел на руки. Предоплата — 288 рублей. Полная сумма порой доходит до 1440. Все зависит от найденного материала. И да, предоплата не возвращается.

Поиск ведется по одной линии — бабушки или дедушки. Вторая линия — отдельная плата.

Поисковая работа, которую выполняют работники архива, ведется примерно месяц.