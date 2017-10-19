«Погоня» возвращается: Появился фирменный стиль к 100-летию БНР 1 19.10.2017, 8:27

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В 2018-м белорусы будут отмечать столетие провозглашения независимости Белорусской Народной Республики.

К празднику компания Symbal.by презентовала для широкого использования фирменный стиль # БНР100.

Его разработали Symbal.by и «Арт Сядзіба» вместе с художником Максом Пекарским. Есть уже и серия сувенирной продукции, представленная на сайте Symbal.by в разделе «БНР — 100».

Создатели надеются, что воссозданную уникальную, динамичную и невероятно красивую «Погоню» и фирменный стиль со словами Максима Богдановича «Не разбіць, не спыніць, не стрымаць» из одноименного стихотворения будут активно использоваться во время мероприятий и акций, посвященных этому важному событию в истории Беларуси.

Для этого магазин Symbal.by разместила на своем сайте макеты в хорошем качестве для широкого использования. Их можно качать, ставить на аватарку, делать обои для телефонов и компьютеров, разрабатывать баннеры, растяжки, плакаты, афиши, собственные дизайны, буклеты и открытки…

Изображение Погони, использованное в этом дизайне, было найдено в Белорусской эмиграционной коллекции. Оно встречается на печатях, бланках и документах Рады БНР, а также Всемирного объединения белорусского эмиграции и других организаций за пределами Беларуси с 50-х годов ХХ века.

Также к столетию Белорусской Народной Республики выпущены поздравительные открытки - их можно бесплатно взять в магазине Symbal.by на Машерова 18 или получить в качестве бонуса при почтовом или курьерском заказе товаров на сайте магазина.

Провозглашение Белорусской Народной Республики - это одна из главных дат в истории нашей страны, начало долгого и сложного процесса формирования современной белорусской государственности. И нам вместе надо отметить эту дату достойно!