Александр Глеб: Белорусские футболистки не менее талантливые, чем в других странах

Александр Глеб: Белорусские футболистки не менее талантливые, чем в других странах5
- 19.10.2017, 18:26
Звезда белорусского футбола посетил Неделю массового футбола.
Экс-игрок "Барселоны" и сборной Беларуси Александр Глеб во время посещения Недели массового футбола рассказал pressball.by о том, что в Беларуси девушки, занимающиеся футболом, не менее талантливые, чем в других странах.
- Вы как молодой отец задумываетесь о том, что ваш сын станет футболистом?
- Пока — нет. Куда будет лежать его душа, то и буду поддерживать.
- Что чувствуете, когда видите много девочек, занимающихся футболом?
- Это здорово! В Европе женский футбол уже давно популярен. И у нас потихоньку развивается, есть результаты. Считаю, что в Беларуси полно девчонок, желающих играть в футбол. И они не менее талантливые, чем в других странах.