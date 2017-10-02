Василий Береснев: Коллективные протесты — это наша сила 3 2.10.2017, 13:49

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Накал недовольства в стране нарастает.

Такое мнение в интервью сайту Charter97.org высказал представитель Белорусского Национального Конгресса в Орше, правозащитник Василий Береснев.

- Расскажите, как представитель региона, чем сегодня живет Орша? Какие проблемы больше всего волнуют людей?

- Сейчас демократические активисты Оршанщины занимаются проблемами генплана «развития» Орши. Мы подготовили возражения на некоторые намерения властей.

Я, например, занимаюсь тем аспектом, что власти запланировали прохождение дороги, которая должна соединить пригороды Орши Андреевщину и Грязиловку, через места массовых захоронений жертв сталинских репрессий и фашистов.

В пригородах насчитывается около трех тысяч сталинских жертв, а рядом с ними около четырех тысяч расстрелянных нацистами патриотов, мирных жителей и военнопленных. План «развития» Орши еще обсуждается и мы намерены немедленно выслать властям свои возражения. По этому плану есть еще несколько вопросов, с которыми мы также не согласны.

- Похожая ситуация была с Куропатами в Минске. Патриотам удалось остановить стройку бизнес-центра...

- Этот вопрос очень серьезный. Мы хотим вынести его на обозрение всей страны. Экспертные комиссии, которые должны утвердить генплан, обязаны учесть наши возражения. Очевидно, что по костям людей нельзя прокладывать дороги. Пока власти не приняли план, идет обсуждение, мы оперативно реагируем.

Есть и другие волнующие нас проблемы в городе. В Беларуси сейчас празднуют 500-летие издания Библии Франциска Скорины. У нас в Орше есть улица в честь первопечатника. Несколько лет назад райисполком тайком решил ее урезать. Демократические активисты делают все, чтобы отменить это решение. Вся улица должна быть названа в честь Франциска Скорины.

- А что жители Оршанщицы говорят про последние действия властей: подорожание коммуналки, возвращение скандального декрета о «тунеядцах»?

- Уже вчера активисты независимого профсоюза РЭП собирались и обсуждали аспект роста коммуналки.

Уверен, что как только люди, после летних напряженных работ на даче и отпусков, получат первые «жировки», вот тогда они будут по-настоящему возмущены.

Если социально-экономические проблемы Оршанщины далеко зайдут, а количество безработных у нас не уменьшается, декрет о «тунеядцах» в новом варианте скоро появится. В общем, я уверен, что протесты будут.

Люди уже сейчас почувствовали, что властям можно и нужно возражать. Правительство следует ставить перед фактом, что коллективные протесты — это сила.

Хочу подчеркнуть, что накал и недовольство среди жителей Оршанщины нарастает и протестное настроение присутствует, оно только растет после летнего затишья.

Напомним, Марш рассерженных белорусов 2.0, который запланировал Белорусский Национальный Конгресс, начнется 21 октября в 14.00 на Октябрьской площади Минска.