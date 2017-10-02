Чего ожидать от обновленного декрета о «тунеядцах» 8 2.10.2017, 14:26

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«Тунеядский декрет» может стать двигателем новых протестов.

Все «тунеядцы», журналисты, правозащитники и другие заинтересованные лица застыли в ожидании. Они жаждут увидеть обновленный декрет №3 о «тунеядцах», текст которого должен был быть доработан до 1 октября - дедлайна, предназначенного Лукашенко для подготовки этого документа, пишет сайт «Новы Час».

Пересказывать историю скандального акта, наверное, нет необходимости. Задуманный, как средство компенсации неработающими гражданами расходов на социальные гарантии, он сменил много концепций. От «компенсации ущерба» к попыткам «легального трудоустройства», от «выхода неработающих из тени» до «поощрения к работе», от общереспубликанского документа к приданию местным властям возможности самим решать, где декрет работает, а где нет. И даже от попыток вытрясти деньги с населения к обратному эффекту - выяснения, кому нужна государственная помощь. Неоднократно было, что люди, которые шли в местные исполкомы за облегчением в уплате налога, вдруг выясняли, что государство, наоборот, должно оказывать им помощь в «сложной жизненной ситуации».

Но всем «ждунам» приходится разочароваться. О спорном декрете разговор будет длиться еще долго, он будет оставаться «пугалом», которое держит в напряжении общество.

Ничего кроме вреда

Можно много говорить о пороках декрета №3, недоработки, неопределенность статуса «тунеядца» и так далее. Но помимо того, что он не нужен вообще, он просто по временным показателям разбежался с основными финансовыми документами страны.

Отдельные белорусские «депутаты» говорили о том, что бюджет-2018 будет «сбалансированным, направленным на развитие экономики, повышение инвестиционной и инновационной деятельности, на выполнение основных обязательств» и так далее, говорили уже в мае этого года. То есть, работа над бюджетом велась уже тогда, когда споры о декрете еще были в самом разгаре, а Минфин вместе с налоговой решали, что делать с уже уплаченными деньгами «тунеядского налога». В результате деньги решили вернуть, но не в том дело.

Сегодня основной финансовый документ страны уже сформирован, и «депутаты» должны принять его на осенней сессии, которая начнется 2 октября. Конечно, нельзя говорить, что «народные избранники» примут бюджет на следующий период мгновенно, в первый же день заседания. Но, тем не менее, это означает, что в бюджет вряд ли заложенные сборы документа, только проект которого должен появиться за день до открытия сессии. А проект нужно еще обсудить, принять, подписать ...

Более того, 16 августа, рассуждая по поводу бюджета на заседании Совмина, премьер Андрей Кобяков отметил: в части налоговой политики предлагается не менять состав и количество налоговых платежей. По его словам, налоговая нагрузка на экономику не должна расти.

То есть, если в обновленном декрете №3 «бездельников и иждивенцев» снова обяжут платить налог - как эти деньги попадут в бюджет? Короче, ввод в действие обновленного декрета №3 - снова головная боль, прежде всего, для власти: налоговых, Минфина, «депутатов», правительства, и всех, кто полгода работал над бюджетом Беларуси-2018. Из-за одного декрета придется выкидывать в помойку всю работу?

Несовпадение желаемого с действительным

В пользу дальнейшей «заморозки» декрета свидетельствуют еще несколько аргументов.

Александр Лукашенко 3 августа констатировал, что «уже завершена подготовка новой редакции декрета №3», но в то же время он хотел бы «обстоятельный доклад на эту тему». «Я надеюсь, что помимо правительства этим вопросом всерьез займутся «депутаты». Это их хлеб. Уклоняться от этой проблемы «депутату» нельзя», - добавил тогда Лукашенко.

Назначая новых руководителей местной вертикали, 14 сентября Лукашенко снова вернулся к теме. Он подчеркнул, что декрет №3 никто не отменял, и объяснил новым вертикальщикам: «Это будет ваш документ. Вы на месте должны определить, кто у вас не работает, а должен работать, и заставить их всех работать. В этом будет основная суть документа. Не из Минска нужно управлять этими процессами».

Что мы имеем в итоге? Никакого основательного совещание или доклад по этому вопросу сделаны не были. По крайней мере, об этом не было ничего слышно. Иначе говоря, новая редакция документа даже принципиально не одобрена Лукашенко.

Что же касается «депутатов», то в плане их работы на осеннюю сессию действительно прописано рассмотрение декрета от 29 июня 2017 года №3 «Об изменении декрета». Однако документ поступил в «палату представителей»4 июля 2017 года. И, несмотря на то, что его планируется рассмотреть вплоть во втором чтении, его «текущая стадия», как указано на сайте «палатки», - «подготовка к рассмотрению».

То есть, это совсем не тот документ, который должен был быть разработан до 1 октября.

Тянуть волынку

Как известно, «тунеядский декрет» был основным двигателем уличных протестов весны этого года. На 21 октября в Минске запланирована новая акция такого рода.

А теперь вспомним слова Лукашенко о том, что львиная доля «разборок» по поводу «тунеядского налога» должна проходить на уровне местных властей. И «местные» должны сами определять, кто «тунеядец», а кто нет, кого, по словам Лукашенко, «надо за руку привести на работу, кого перепрофилировать, научить новым специальностям, а кого просто наклонить».

Использовать эту «фишку» может не только «титульная оппозиция». Весенние протесты вывели на поверхность много местных лидеров, видеоблогеров, активистов, профсоюзных деятелей, формальными связями с «пятой колонной», как любит называть ее Лукашенко, не связанных. И вот тут уже власти не позавидуешь.

Короче, теперь попросту не время возобновлять действие «тунеядского декрета».