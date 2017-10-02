Новый декрет о «тунеядцах» положили на стол Лукашенко 14 2.10.2017, 15:27

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Скандальный декрет № 3 в конце прошлой недели направили на рассмотрение диктатору.

Об этом tut.by сообщили в пресс-службе Лукашенко.

В совмине уточнили, что представить обновленный декрет о «тунеядцах» на рассмотрение правителю должны были к 1 октября.

Напомним, Лукашенко, заслушивая 3 августа доклад о демографической ситуации и содействии занятости населения, заявил, что к 1 октября должен появиться обновленный декрет № 3.

В нашумевший декрет о тунеядстве в январе этого года внесли «изменения». Для разработки новой концепции декрета № 3 была создана специальная межведомственная рабочая группа, которая представила на рассмотрение диктатору обновленный документ. Однако декрет вернули на доработку.

В Минтруда ранее сообщили, что декрет № 3 претерпевает «коренную реконструкцию», сейчас он готовится в абсолютно новой редакции, изменяется не только смысл декрета, но даже его название. Об этом рассказал заместитель министра труда и соцзащиты Валерий Ковальков.

Напомним, Марш рассерженных белорусов 2.0, который запланировал Белорусский Национальный Конгресс, начнется 21 октября в 14.00 на Октябрьской площади Минска.