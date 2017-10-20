В Бресте журналист помог «расколорадиться» водителю грузовика 10 20.10.2017, 12:18

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Водителю автомобиля пришлось снять российский флаг и георгиевскую ленту.

Брестский журналист Алесь Левчук увидел российский флаг и георгиевскую ленту на машине брестских электросетей и попросил водителя убрать нежелательную в Беларуси символику с автомобиля.

Водитель отказался, в итоге дело дошло до вызова милиции.

«Белорусские законы запрещают размещать на лобовом стекле любые предметы. Вызывая милицию, дежурный сотрудник долго не хотел отправлять машину ГАИ, но все же настоял. Потом не хотел работать сотрудник ГАИ, который приехал, но все же, изучив законодательство – начал действовать. В результате был предложен компромиссный вариант. Водитель снимает ленту и флаг, я не настаиваю на составлении протокола. Такой вариант меня устроил, так как своих целей в этой ситуации я достиг», – рассказал «Белсату» Алесь Левчук.

В последнее время довольно часто представители власти не рекомендуют использовать российский флаг и георгиевскую ленту, а ГАИ однозначно расценивает любые символы на лобовом стекле как нарушение. За это можно получить штраф.

В июне после еще одной жалобы Алеся Левчука на российский флаг на машинах коммунальщиков, на водителей составили протокол и привлекли к административной ответственности.

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О неприемлемом использовании российского флага говорится в официальных ответах бобруйской частной фирмы и брестского государственного транспортного предприятия.

Напомним, что оранжево-черную ленту, которую в России называют «георгиевской», начали негласно избегать в Беларуси через год после того, как она фактически стала символом российских оккупантов и пророссийских сепаратистов в Украине.