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В России назвали срок возможной установки постов на границе с Беларусью

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  • 20.10.2017, 13:28
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Фото: transler.ru

РФ обеспокоена «открытость границы».

Весной 2018 года на границей России с Беларусью могут быть установлены временные пограничные посты, предупредил первый заместитель главы МВД России Александр Горовой. Об этом сообщает РБК.

«Мы достаточно жестко будем работать с мая месяца», - заявил Горовой в ходе заседания Совета Федерации.

Возможность появления погранпостов он объяснил беспокойством российских властей по поводу открытости границы, в условиях когда власти Беларуси разрешили гражданам 80 стран мира приезжать в свою страну без визы.

«Если мы не унифицируем миграционное законодательство и не перейдем на единую миграционную карту до марта, правительством РФ предварительно проработан вопрос об установлении временных пограничных постов как на автотрассе, так и на железной дороге без остановки пассажирских поездов», - сказал Горовой.


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