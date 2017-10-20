16 природных явлений, в реальность которых трудно поверить 20.10.2017, 14:28

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Радуга белого цвета, бирюзовый лед, цветные пески и горы — это не сказочный сюжет, а природные явления нашей планеты.

AdMe.ru собрал 16 чудес света, которые больше похожи на выдумки режиссеров фэнтези. А в самом конце вас ждет вопрос с подвохом, который подготовила сама природа.

Голубая лава

Фото: Media Drum World/eastnews

Вулкан Иджен очень популярен среди туристов. В одном из его кратеров можно увидеть необычное явление — голубую лаву. Причиной возникновения такого чуда природы является сернистый газ, который нагревается до 600 °C.

Туманная радуга

Фото: Science Photo Library/eastnews

Радуга, которая появляется во время тумана, а не дождя. Туманную радугу можно увидеть и ночью при наличии тумана и достаточно яркой луны.

Ледяные волосы

Фото: Des Colhoun/geograph

Лед, который больше похож на шелковистые волосы, — очень необычное природное явление. Бактерия Pseudomonas syringae повышает точку замерзания воды внутри растений, а когда вода покидает растение и встречает холодный воздух, возникают такие ледяные волосы.

Семицветные пески

Фото: maxpixel

Песочные дюны, состоящие из песков 7 различных цветов: красного, коричневого, фиолетового, зеленого, голубого, пурпурного и желтого. Удивительным является то, что, если смешать две горсти разных оттенков, в конечном счете они все равно разделятся по цветовым спектрам.

Огненная радуга

Фото: Jeff Kubina/wikimedia

Редкий и очень красивый оптический эффект, выражающийся в возникновении горизонтальной радуги, локализованной на фоне легких облаков.

Гало

Фото: ClickAlps/eastnews

Гало обычно появляется вокруг Солнца и Луны, но иногда его можно увидеть вокруг других мощных источников света, таких как уличные огни.

Кальгаспоры

Фото: Science Photo Library/eastnews

Фото: Arvaki/wikimedia

«Кающиеся снега» — образования высотой до 6 метров на поверхности снеговых полей, которые можно встретить в высокогорьях тропиков и субтропиков. Издали производят впечатление толпы коленопреклоненных монахов.

Сиваш

Фото: Sergey Anashkevitch/Exclusivepix/eastnews

Невероятной красоты залив имеет второе название — Гнилое море. По причине мелководья летом вода сильно прогревается и издает гнилостный запах — отсюда и название водоема. По этой же причине морская вода интенсивно испаряется, отчего залив сильно минерализован.

Данься

Фото: Imaginechina/eastnews

Фото: Imaginechina/eastnews

Одно из самых красивых ландшафтных образований не только в Китае, но и во всем мире. Необычные цветные скалы — любимое место туристов.

Замерзшие пузыри метана

Фото: YIX/eastnews

Удивительное зрелище — замерзшие пузырьки газа под поверхностью воды. Они застывают на разной глубине и создают необыкновенный визуальный эффект.

Уюни

Фото: Yellow531/wikimedia

Высохшее соляное озеро, которое во время сезона дождей покрывается тонким слоем воды и превращается в самую большую в мире зеркальную поверхность.

Зона пробития облаков

Фото: Exclusivepix Media/eastnews

Данное явление больше похоже на след от вошедшего в атмосферу метеорита. На самом деле Fallstreak hole — красивый и совершенно безобидный феномен.

Бирюзовый лед

Фото: 2il org/flickr

Байкал — не только самое глубокое озеро на планете, но и настоящая драгоценность природы. Его льды, больше похожие на голубые топазы, тому доказательство.

Роза песков

Фото: MLA/eastnews

Минерал, который напоминает своим видом розу. В некоторых странах «розу пустыни» принято дарить в День влюбленных как символ неувядающей любви.

Ведьмины круги

Фото: robertharding/eastnews

Ведьмины круги в Намибии — настоящая загадка для ученых. Все же не зря в этом государстве процветает магия во всех ее проявлениях.