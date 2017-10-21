Не хочу жить жизнью лоха! 25 21.10.2017, 8:10

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Белорусы готовятся к Маршу.

Сегодня, 21 октября, в 14-00 на Октябрьской площади Минска пройдет Марш рассерженных белорусов 2.0. Организатор акции — Белорусский Национальный Конгресс - призвал белорусов выйти на улицы и выразить свой протест против новых поборов, роста цен и коммуналки, добиться окончательной отмены скандального декрета о «тунеядцах», а также выступить против произвола в армии.

Как белорусы готовятся к акции — в комментариях читателей Charter97.org.

Я - КАК КАЖДЫЙ!

Не сторонник революций!

Не сторонник разрушений!

Я приветствую развитье,

Конструктивные решенья!

Но, коль тупят с «эволюцией»,

А свобода только снится?...

Да! Пусть грянет революция!

Пусть «система» - упразднится!

Пусть тревожно мне и страшно -

НЕ ХОЧУ ЖИТЬ ЖИЗНЬЮ ЛОХА!

Знаю я! И это важно:

Я - ВЕРШИТЕЛЬ! Я — ЭПОХА!

«Хватит боятся, пора сопротивляться!!!»

«Вот именно - надо учиться у украинцев сплоченности, солидарности. Я помню, когда Майдан стоял и боролся - люди со всей Украины приносили и деньги и все необходимое для борьбы, деревни, поселки собирали средства и приносили на Майдан... Потому что у ВСЕХ было желание покончить с преступной бандой Януковича и добыть Свободу, путь в Европу. Многие не боялись за свою жизнь, ибо жизнью такое назвать было трудно... Слава Украине! Героям Слава (Небесной Сотне)! Жыве Беларусь!»

«Просыпайся народ! А то проспим свою жизнь и жизнь своих детей и внуков».

«Два не исключительных случая, которые говорят что народ просыпается, народ начинает обьединяться. Хотя бы рамках солидарности. Пропажа мальчика в Пуще и смерть солдата в Печах. У нас и раньше дети пропадали. И солдаты гибли. Знакомые удивляются реакции народа. Все это раньше происходило, а тут все как-то обьединились вокруг беды. Люди начали высказывать свое мнение по поводу дедовщины. Всплыли другие случаи. Потому что жить стало невозможно. Уже все бесит. Многим не хватает на дешевую еду».

«Разам мы сіла!»

«Нас не запалохаць, не падмануць як лохаў.

Мы прачнуліся, мы ачунялі патроху.

Згубілі мы много часу, але Вы нас дасталі.

Нашы нервовыя клеткі ад абурэння паўсталі.

Плячом да пляча ўстанем, мы будзем сілай.

Для Вас, лукашысты, гэта стане канцом і магілай.

Беларус беларусу павінен быць братам і сябрам.

Лукашысты, будзьце Вы ўсім народам пракляты.

Увесь свет ідзе да прагрэсу і шчасця.

А лукашысты вядуць нас да згубы, да няшчасця.

Мы 21-га выйдзем і будзем моцнымі.

Брат да брата будзем ўсе роднымі.

Наша мара быць вольнымі ў сваім доме.

Ліха наш народ адчуў у поўным аб'ёме.

Таму ўсе павінны адзіныя быць, зрынуць тырана.

Трэба выратаваць Беларусь ад гэтага барана».

«Беларусы имеют право на революцию, потому что властная банда не желает слушать граждан страны».

«После смены власти всех чиновников независимо от ранга перевести на пенсию, которую сейчас получают пенсионеры. Отменить все льготы для них, обложить налогом на роскошь, а кое-кого на нары. Что заслужили, то и получить должны за свою бездеятельность. За попрание Конституции - пожизненный срок. Хватит с ними цацкаться. Как они к народу - так и народ должен к ним. Без всякой жалости. Встречаемся 21 октября на площади своих городов и сел. И до полной Победы».

«21.10.2017. Марш на Дрозды!»

«Лукашизм обречен. Это понимает уже почти каждый. Чуть раньше или чуть-чуть (чуть-чуть) попозже - но мы станем свидетелями, как десятки лукашистов будут показательно судить. Суды эти будут продолжаться долго, наблюдать за ними будет очень приятно. А жизнь постепенно наладится. Мы же всё-таки люди».

«Объявляю большой субботник на Октябрьской, возьму и грабли и вилы, наведем порядок в нашей стране!»

«Пора возвратить себе то, что нам принадлежит!»

«На Марш нужно выходить, чтобы скинуть этих гадов».

«Мамы! Давайте объединяться! Спасать наших мальчиков! Иначе эти твари поубивают наших детей».

«Причем здесь декрет номер 3?! Ну отменят его, придумают номер 4, 5, 6 - еще неадекватнее, чем номер 3! Выходить нужно с одним требованием - отставка Лукашенко! Всем очевидно, что простой деревенский хлопец давно уже зажрался и оборзел до предела, возомнил себя неким царем, назначил везде своих опричников и правит по беспределу! Человек развалил в стране экономику, разрушил систему власти, сделав ее по сути единоличной, погряз в аморальщине и потерял последние остатки стыда, совести и чести! Так какой нафиг декрет?!!! Всем очевидно, что требование должно быть одно - безоговорочная отставка!»

«По накалу в соцсетях видно, что будет уже не Марш рассерженных беларусов, а Марш разъярённых беларусов!»

«Только Майдан!!»