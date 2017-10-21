«Месячная зарплата - 80 рублей. Могут платить продуктами» 8 21.10.2017, 10:31

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Репортаж из Шарковщины, центра самого бедного района Беларуси.

Шарковщина несколько лет имеет статус региона с самыми малыми зарплатами. Сейчас средняя оплата труда там составляет чуть более 500 рублей. Журналисты «Радыё Свабода» съездили в Шарковщину и узнали, что зарплаты там еще ниже.

Шарковщину основали во времена Великого Княжества Литовского, в 1793 году она стала частью России, в первой половине ХХ века - БНР, БССР, Польши и снова БССР. Среди ее владельцев были Лев Сапега (отец Третьего Статута ВКЛ, который помог захватить Москву авантюрой Лжедмитриев), а также Николай Тадеуш Лопатинский, сенатор Речи Посполитой.

1. С 1999 года город потерял 17 процентов от численности населения. Вскоре здесь будет жить менее 6 тысяч человек. Средняя зарплата в районе, по данным Белстата, выросла за год на 12 процентов, но едва превысила 500 рублей - и она самая низкая в стране.

2. Мы приехали в Шарковщину со стороны Минска. Слева от трассы Р3 на въезде в город находится КУВСП имени Маркова - большая территория с сельскохозяйственной техникой, зерносушилками, коровниками. Разговорились с сторожем Виктором. Он из Дрибина, а здесь живет 25 лет. На неизвестных гостей подозрительно смотрит Бакс. Этого пса наш собеседник приобрел за 180 долларов, чтобы помогал охранять. Небольшой шаг в сторону - и он громко лает.

- Как развалили Союз - начались проблемы с соляркой. Продаем молоко Глубокскому комбинату по 40 копеек. Если раньше за литр проданного молока покупали три литра солярки, то сейчас на литр солярки надо продать четыре литра молока. Техника стоит без топлива. Она старая, давно не обновляли. Даже в начале 1990-х было лучше, - говорит Виктор.

Он добавляет, что раньше здесь можно было получать по 1000 рублей. Сейчас зарплаты по 200-300, а лично у него - 80. Говорит, что альтернативы нет: раньше был трактористом, но сорвал спину и вынужден работать сторожем.

3. Справа от въезда на территорию находится 2-этажное здание диспетчерской. Но оно почти опустело: только одна комната начальника участка занята. Через дорогу, также в 2-этажном здании, раньше работали бухгалтеры, экономисты, но они «уехали в будку». Примерно четыре года в нем размещается торговый центр.

- Из предприятий в городе почти ничего не осталось - все развалили. В противоположном конце был кирпичный завод - сейчас там коммерсанты работают. Молочный комбинат был - сегодня вместо него руины. Работы мало, а если что находишь, то не жди хорошей оплаты. В счет заработка вместо денег могут платить продуктами, - добавляет Виктор.

4. Бывший молочный комбинат находится метров за 300, на ул. 17 сентября. В этой части города только частная застройка. На одном из участков встречаем Елену Николаевну. Она приехала из Докшиц, вышла замуж и живет здесь большую часть жизни. Сейчас на пенсии, получает 320 рублей, а около 30 лет отработала в Госстрахе. От него и получила свой дом.

5. - Я живу между бывшим молочным комбинатом и бывшей конторой ЖКХ, там еще коммерсант продавал дешевый хлеб из России. Сейчас все позакрывали. Молодежи негде работать. Соседка напротив долго не могла найти работу - была вынуждена разбирать сарай на дрова. Местные уезжают на работу в Минск и Россию, - рассказывает собеседник.

6. Она показывает нам дом, где живет бывшая работница молочного комбината. Ольга Яковлевна приехала из Слуцка. Отработала здесь 35 лет. Сейчас на пенсии, получает «4 миллиона 400 - не понимаю, как на новые деньги перевести».

7. - На комбинате делали все: молоко, кефир, масло, сметану, сыры, творог, мороженое. Не работа была, а ад. Ишачили, как папы Карлы, все калеками стали: ноги перестали работать. Но позже автоматика появилось и стало легче. В 1990-х производство закрыли, комбинат стал лишь собирать молоко на отгрузку в Глубокое. В прошлом году и это прекратили, так как невыгодно, - говорит Ольга.

8. Шарковщина произвела на нее сначала отрицательное впечатление. Ольга говорит, что город был очень грязный - двое суток плакала из-за этого и жалела, что уехала из красивого Слуцка. Через некоторое время она даже собралась возвращаться, но на комбинате встретила будущего мужа, да так и осталась здесь. Говорит, что завидного ничего не видела в жизни. Как муж заболел - «все пошло крахом».

9. - Раньше копейки получали и жили лучше, чем сейчас. Много лучше жили. Везде беда. Платят пополам: деньгами и продуктами. А разве что нормальное дают? Списанные, несвежие. Не думала, что у нас такое случится. Раньше все работали, имели зарплаты и довольные были. Сейчас работы нет. Молодые на биржах сидят. Предприятия позакрывались. Зато в бывшей школе - напротив моего дома - КГБ сидит, кабинетов семь занимает.

10. На прощание Ольга показывает нам государственное предприятие, которое находится между ее домом и бывшим молочным комбинатом. Говорит, что там делают деревянные окна, двери. Заказов мало, поэтому рабочие получают по два-три миллиона «старыми».

11. Улица 17 сентября ведет нас в центр города и заканчивается около сквера с заброшенным кинотеатром.

12. Отсюда по улице Маяковского попадаем через реку Дисну на главную площадь. Центральное здание - 4-этажный райисполком. Ранее местные чиновники работали в 2-этажном советском здании на этом же площади. Сегодня там ничего нет. Еще один заброшенное здание здесь - бывший универмаг. Наверное, он самый красивый в Шарковщине: с лепниной и колоннами.

13. Центральная часть города удивила только отсутствием памятника Ленину. Новых и отремонтированных зданий мало.

- Нам пока не повезло с «Дожинками» - для них города сильно «вылизывают», - шутит Алина, которая учится в Минске на эколога, а приезжает в родной город «раз шесть в год». - С первого взгляда Шарковщина может показаться убитой. И действительно, если ты не начнешь свой бизнес, то будешь жить бедно. Молодежь отсюда уезжает, так как после школы негде продолжить учебу. И не возвращается, получив высшее или специальное образование, потому что негде работать. Если где-то кто и работает из молодежи, скорее всего, этот человек здесь временно по принудительному распределению.

Все ее одноклассники, кроме одной девушки, которая осталась помогать родителям, тоже уехали после окончания школы. В основном в Минск, двое - в Витебск.