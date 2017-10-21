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Белорусская биатлонистка получила украинский паспорт

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  • 21.10.2017, 11:18
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Дарья Башко

Дарья Башко получила украинский паспорт и стала гражданской Украины.

Об этом сообщает президент федерации биатлона Украины Владимир Брынзак, передает UA:Биатлон на своей странице в Facebook.

Бринзак заявил, что Блашко сможет поехать на последний предсезонный сбор с украинской командой и есть надежда, что спортсменка сможет выступить уже в этом сезоне. В то же время он подчеркнул, что нужно дождаться ответа от белорусской федерации.

"Не забывайте, что в Беларуси Лукашенко любит и поддерживает биатлон, поэтому не так все с этим разрешением. Однако, надеюсь, что Блашка сможет выступить на этапах Кубка мира", - отметил Брынзак.

Как сообщалось ранее, переход 21-летней спортсменки из одной страны в другую поссорил чиновников. Сборная Украины по биатлону получила усиление в лице ранее выступавшей под флагом Беларуси Дарьи Блашко.


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