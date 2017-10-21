Марш рассерженных белорусов 2.0 в Минске (Видео, онлайн) 29 21.10.2017, 13:44

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Фото: «Радыё Свабода»

Белорусы продолжают выходить на улицы.

Сегодня, 21 октября, в Минске прошел Марш рассерженных белорусов 2.0. Организатор акции — Белорусский Национальный Конгресс - призвал белорусов выразить свой протест против новых поборов, роста цен и коммуналки, добиться окончательной отмены скандального декрета о «тунеядцах», а также выступить против произвола в армии.

Сайт Charter97.org вел онлайн-репортаж с акции. Видео «Радыё Свабода», «Белсат», nn.by.

15:08 Charter97.org завершает онлайн. Спасибо, что было с нами!

15:03 Леонид Кулаков сообщил Charter97.org о задержании после Марша режиссера Ольги Николайчик и активиста гражданской кампании “Европейская Беларусь” Артема Черняка.

14:52 Мужчина говорит, что приехал на Марш из Кобрина. “Я приехал на Марш за себя, за своих двоих детей. Я хочу, чтобы они жили в нормальной и свободной Беларуси. Систему, которая сейчас есть в Беларуси, надо менять”, - заявил кобринчанин.

14:47 Николай Статкевич поблагодарил участников Марша. “Мы заставим эту преступную хамскую власть уйти! Мы будем продолжать наш протест. Главная акция протеста пройдет 25 марта 2018 года на площади Якуба Коласа, в 100-летие со дня объявления Белорусской Народной Республики”, - сказал Николай Статкевич.

14:41 Колонна достигла площади Независимости. Несмотря на дождь, люди не расходятся, скандируют “Лукашенко, уходи!”.

14:38 Откуда у вас силы бороться, спросили журналисты у участницы Марша Ольги Николайчик. “От Бога силы. Сколько лет над талантливым, добрым, трудолюбивым белорусским народом издевается колхозник. Мы – не рабы!”, - сказала режиссер.

14:33 Колонна остановилась возле здания МВД, которое ранее было зданием НКВД БССР. Вячеслав Сивчик призвал почтить минутой молчания память жертв коммунизма. После минуты молчания люди скандируют “Жыве Беларусь!”.

Фото: nn.by

14:28 Активист “Европейской Беларуси” Леонид Кулаков вышел на акцию, несмотря на травму ноги, которую он получил во время последнего ареста в тюрьме на Окрестина. “Я должен быть со своим народом. Я не мог не выйти”, - сказал он.

Фото: «Радыё Свабода»

14:26 Женщина идет в колонне с рукописным плакатом “Белорусская армия – убийца”.

Фото: nn.by

14:25 Молодой минчанин, который идет с портретом политзаключенного, говорит, что решил выйти на акцию с портретом, чтобы выразить поддержку этим людям. “Я надеюсь, что если вдруг меня посадят – и меня поддержат”, - говорит он.

14:24 Участники Марша скандируют “Нет декрету №3 – Лукашенко, уходи!”.

Фото: «Радыё Свабода»

14:22 “Протест есть в народе, недовольство есть”, - говорит во время репортажа журналист “Радыё Свабода” Валерий Калиновский.

14:21 Количество людей в колонне насчитает нескеолько сотен человек.

Фото: «Радыё Свабода»

14:20 Колонна вышла на проспект Независимости. Люди скандируют “Жыве Беларусь!”

Фото: «Радыё Свабода»

14:19 Николай Статкевич призвал людей пройти на площадь Независимости.

Фото: «Радыё Свабода»

Фото: «Радыё Свабода»

14:15 Над участниками акции летает дрон, снимая происходящее.

14:12 Участники акции развернули транспарант “Лукашеску, ты урод. Хватит грабить наш народ!”. Люди также держат в руках портреты политических заключенных.

Фото: @pr0tez

Фото: @pr0tez

14:10 Выступает лидер движения “Разам” Вячеслав Сивчик. В Беларуси должен править не пахан, а закон, говорит он. Политик потребовал отменить преступные декреты Лукашенко, вернуть независимый суд, свободу слова и свободные выборы.

14:08 Выступает Николай Статкевич. Очень важно, чтобы люди выходили и протестовали, говорит он. Если бы мы не выходили, то нас бы уже загнали в концлагерь.

Фото: «Радыё Свабода»

14:06 На площади уже находятся две сотни человек.

14:03 Активистка Алена Луцкович приехала на Марш из Гомельской области. “Я в ужасе от того, что произошло в Печах. Чтобы остановить гибель наших солдат, надо менять власть. Лукашенко просто пускает пыль в глаза народу, пытается сбить волну возмущения людей”.

14:02 Молодой человек с бело-красно-белым флагом на плечах приехал на Марш в Минск из Лунинца. “Ради того наши матери рожали детей, чтобы их мордовали в армии? Если бы вы в оппозиции не подняли эту тему, то все было замяли, как всегда. А сейчас если такое еще случится – мы полстраны на улицу выведем!”, - сказал он.

13:59 На площади установили колонки, звучат песни группы BRUTTO.

Фото: «Радыё Свабода»

13:57 Активистки Ольга Николайчик и Наталья Папкова пришли на Марш с пластиковыми бутылками с монетами. “Где наши 500 баксов?”, - спрашивают активистки, гремя копейками.

13:55 Марш рассерженных белорусов уже помог борьбе с произволом в армии. Стоило только заявить, что на акции будут поднята тема гибели в армии солдата Александра Коржича, как власти начали реагировать и разбираться в этом деле, сказал Николай Статкевич. Но окончательно победить произвол сможет только смена режима в Беларуси.

13:50 Надо преодолеть свой страх и начать бороться, говорит Николай Статкевич. Люди в Беларуси ждут, кто первым выйдет на Площадь. Важно, чтобы были те, кто держит флаг и показывает обществу путь к переменам. Других возможностей для перемен, кроме как улица, нет, уверен лидер БНК.

13:40 На Октябрьскую площадь приехал лидер Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич.