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Видеофакт: Два потрясающих удара, которыми «Неман» разбомбил «Гомель»

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  • 21.10.2017, 19:43
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Фото: gomelnews.by

Команда из Гродно праздновала победу над гомельчанами.

Во втором круге у «Гомеля» все плохо. Накануне визита в Гродно из 10 матчей было проиграно шесть, и это при одной-то победе. В Гродно статистика еще больше ухудшилась. Хозяева раскатали гомельчан с неприличным счетом – «Неман» продолжает бороться за четвертую строчку с «Торпедо-БелАЗом», брестским «Динамо» и обогатившимся на три очка благодаря «казусу Веремко» «Слуцком», пишет «Трибуна».

Первый мяч в ворота «Гомеля» положил гродненский капитан Павел Савицкий, который, похоже, не истратил все силы на недавнюю свадьбу.

Полузащитник отличился после удара со штрафного – этот гол для него стал 13-м в сезоне (до Михаила Гордейчука, лидера снайперской гонки, остается всего один мяч.

Вообще, Павел – молодец. Его результативная серия длится вот уже три матча, а в пяти последних играх хав набрал 7 очков по системе «гол + пас».

Но все-таки не Савицкий стал главным красавчиком поединка с «рысями». Полузащитник Андрей Якимов сумел затмить партнера. Его первый в матче гол, случившийся в начале второго тайма, – это восторг. Пока напарник примерялся, Андрей бабахнул.

Не прошло и 10 минут, как Якимов еще раз показал свою разудалость. Прошел одного, другого – и как дал!

28-летний Якимов пока что проводит самый результативный сезон в карьере. На его счету уже 9 очков, до этого максимумом были 7, да и то в первой лиге с «Витебском».

Команда Игоря Ковалевича одержала вторую победу подряд и идет на пятом месте. Ну а «Гомель», похоже, просто докатывает сезон.


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