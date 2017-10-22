Семашко: Тариф за отопление нужно повысить в шесть раз 99 22.10.2017, 8:39

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Владимир Семашко

Фото: DELFI

Премьер посчитал, что за отопление население платит только 16% от себестоимости.

Сегодня за отопление рядовой потребитель платит только 16,8% от себестоимости. Об этом журналистам рассказал вице-премьер Беларуси Владимир Семашко в Гомеле, во время открытия после реконструкции Гомельской ТЭЦ-1.

По его словам, чтобы выйти энергетикам на нулевую рентабельность, тариф необходимо повысить в 6 раз.

«Президент поставил нам задачу делать это (поднимать тариф – ред.) поэтапно. Над решением этой задачи мы и будет сейчас работать», — цитирует Семашко БелТА.

Напомним, на прошедшем 20 октября совещании по вопросам ЖКХ было озвучено, что теплоснабжение — самая дорогая из жилищно-коммунальных услуг. Более 30% от суммы жировки зимой — это отопление и подогрев воды. Исходя из этого Лукашенко потребовал «искать резервы для экономии в теплоснабжении».