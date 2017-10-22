Активистка Любовь Санкевич разоблачила жульнические тарифы на «коммуналку» 13 22.10.2017, 11:14

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Пенсионерка провела сравнительный анализ тарифов на услуги ЖКХ за 2010 и 2017 годы.

Бобруйчанка Любовь Санкевич живет в двухкомнатной квартире и каждый месяц платит за пользование жилищно-коммунальными услугами изрядную часть своей пенсии. За все услуги, вместе взятые, в сентябре ей надо было отдать почти треть пенсии – около 90 рублей. Суммы в жировке растут постоянно, и конца этому – не видно, пишет сайт babruysk.by.

В последнем извещении пенсионерка прочитала, что сейчас она покрывает лишь 69,2 % от себестоимости услуг. Засомневалась, а потому решила сделать подсчеты, насколько «потяжелела» жировка за последние семь лет. Полученными результатами поделилась в публикации в социальных сетях:

«Что можно говорить о власти, которая врет внаглую?! Нам в жировках пишут что мы платим за коммунальные только 69 %!.. А на самом деле я сравнила оплату за 2010 год и 2017 год и вот, что получилось…»

По рассчетам бывшего бухгалтера, оказалось, что без учета инфляции, например, тариф оплаты за капитальный ремонт с 2010 года вырос более чем в три раза, канализация – более чем в 15 раз, подогрев воды и вывоз мусора так вообще стали дороже аж – более чем в 107 и 125 раз, соответственно!..

«О каком таком повышении тарифов могут говорить эти власти? Сколько можно с нас пить кровь?!.» – возмущенно вопрошает в своей публикации Любовь Михайловна.