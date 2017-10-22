Однажды протестующих будет намного больше 1 Денис Казакевич, Facebook

22.10.2017, 17:54

1,706

Выходы на улицу, такие как был вчера, это критически важный элемент борьбы с диктатурой.

Разочарование из-за того, что сотни тысяч белорусов остались дома и не вышли вчера на марш вполне понятно. Тем не менее, не стоит устраивать из этого трагедию. Тот факт, что сотни людей переступили страх, это важная победа, еще один шаг на пути к освобождению от диктатуры. Эта победа тем более ценна с учетом того, что накануне марша власти использовали новые методы запугивания.

Как учит нас история, диктатуры сбрасываются шаг за шагом в изнуряющей борьбе. Другого просто не бывает. Было бы опасной иллюзией полагать, что тоталитарный режим диктатора-убийцы можно разрушить одним маршем или одной забастовкой. Например, евромайдан занял три месяца, и самое главное, украинцы заплатили невероятно высокую цену за свою свободу: 104 человека погибло, хотя условия для оппозиции были несравненно благоприятнее, и псевдодемократический режим Януковича был намного мягче, просто вегетарианский, по сравнению с диктатурой Лукашенко.

Не стоит обижаться на тех, кто пока побоялся выйти. Реальность в Беларуси такова, что каждый выход на улицу это риски для себя и для близких. Потеря работы, учебы, крупный денежный штраф, сутки это далеко не полный список возможных личных последствий политического протеста в Беларуси. Тем не менее, весна 2017 года показала, что народ ненавидит Лукашенко. Режим держится исключительно и только на страхе. Поэтому новые массовые протесты просто неизбежны.

Выходы на улицу, такие как был вчера, это критически важный элемент борьбы с диктатурой. Во-первых, однажды протестующих будет намного больше; мы просто точно не знаем наперед дату, когда это случится. Во-вторых, и это самое главное, ценности важнее численности. Огромное спасибо всем, кто не побоялся выйти вчера на марш. Вы настоящие герои и можете собой гордиться. То, что вы сделали вчера, очень важно. Вы показали, что есть белорусы, которые против унизительного декрета номер три, вы показали, что есть белорусы, которым не наплевать на смерти детей в белорусской армии, наконец, вы показали, что есть белорусы, которые не боятся требовать отставки Лукашенко.

Денис Казакевич, Facebook