«Настоящее время»: В Минске прошел второй Марш рассерженных белорусов 1 22.10.2017, 20:13

3,323

Белорусы намерены добиваться полной отмены налога на «тунеядство».

В Минске прошла несанкционированная акция оппозиции Марш рассерженных белорусов 2.0. Инициатором акции стал политик, бывший кандидат в президенты Николай Статкевич.

Протестное выступление не было согласовано с властями, но Статкевич сообщил им о проведении марша, пишет «Настоящее время».

Среди требований собравшихся – борьба с дедовщиной и насилием в армии (после недавнего резонансного случая), отмена «декрета о тунеядцах», повышение зарплат и пенсий.

На первый Марш рассерженных белорусов в Минске в феврале этого года вышли около трех тысяч белорусов. В акции 21 октября приняли участие несколько сотен человек.

Митингующие шли по тротуарам и не блокировали проезжую часть.

Полиция не вмешивалась. После завершения акции были задержаны двое участников.

Из-за «налога на тунеядство» в Беларуси прошли массовые акции протеста в феврале и марте. Согласно декрету правителя, каждый официально неработающий гражданин страны должен платить в казну около 170 евро в год.

После митингов в Минске и регионах Лукашенко приостановил действие закона. Протестующие намерены добиваться полной отмены сбора.