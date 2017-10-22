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Гандболисты минского СКА в Бресте разгромили БГК

  • 22.10.2017, 20:37
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Главный тренер БГК до этого матча провел против СКА 13 официальных встреч, выиграв в 12 подряд.

В брестском спорткомплексе «Виктория» завершился матч чемпионата Беларуси по гандболу, в котором минский СКА разгромил БГК имени Мешкова со счетом 33:23, передает «Прессбол».

БГК имени Мешкова — СКА — 23:33 (11:13)

БГК: Джорджич (5), Шилович (4), Стойкович (4), Никуленков (3), Игропуло (2), Шкуринский (2), Юринок (2), Шумак (1)

СКА: Вайлупов (8), Донцов (7), Ушал (4), Подшивалов (4), Сончик (3), Бровко (3), Кулеш (2), Алехин (1), Жила (1).

Главный тренер БГК Сергей Бебешко до этого матча провел против СКА 13 официальных встреч — в 12 подряд выиграл, в 13-м случилась ничья, в 14-м — поражение.


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