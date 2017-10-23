Будем платить более 200% за услуги ЖКХ? 32 23.10.2017, 8:58

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Источник: caricatura.ru

Во сколько раз на самом деле подорожает коммуналка.

В очередной раз власти угрожают полной оплаты коммуналки. А сколько мы платим сейчас? На этот вопрос пытаются ответить журналисты «Белсата».

За коммуналку будем платить 100% затрат, но не завтра. Это обещают и министры, и Лукашенко.

Белорусы почему-то в это верят слабо и задают чиновникам вопросам - не платим ли мы уже все 200% за коммуналку?

Белорусские квартиры начали теплеть с начала прошлой недели, в ноябре жители начнут получать «тяжелые» жировки. И это при том, что сами граждане, по словам вице-премьера Владимира Семашко, компенсируют менее 17% затрат на тепло.

«16,8%. Вот разделите 100% на 16,8, это приблизительно в 6,5, в 7 раз - кто выдержит сейчас в 6,5 раз в один момент поднятие этого тарифа?» - спрашивает Владимир Семашко.

Вице-премьер переживает, что энергетики работают в минус, в ответ белорусы просят доказать эти цифры.

«Нет полного экономического подсчета вообще, за что мы платим. И поэтому очень сложно сказать, платим мы 50%, или 10%, может 120%», - говорит житель Минска.

Не шестикратное, но заметное повышение цен только в этом году происходило уже дважды: в начале года и с 1-го сентября. К примеру, тариф на тепло сейчас составляет без малого 17 рублей за одну гигакалорию. По квитанции с прошлого отопительного сезона, чтобы согреть типичную однокомнатную квартиру, на месяц необходима почти целая гигакалория, то есть надо заплатить, по новым ценам, 16,5 рублей. При стопроцентном тарифе тепло в такой квартире стоила бы около 100 рублей.

«Это очень непрозрачная система, поэтому мы периодически слышим, что в один год мы больше оплачиваем, во второй год меньше. Лукашенко сам заявлял не раз, что он сам не знает, сколько население оплачивает», - отмечает экономический обозреватель Станислав Ивашкевич.

Ответ правителю можно поискать в жировках граждан. Как написано в сентябрьских счетах, общая компенсацию белорусами коммунальных расходов составила 69%. Отдельно же за электроэнергию - еще больше, 80% общей стоимости, а с 1-го января будут все 100. Вопрос: за какие конкретно услуги?

«В белорусском энергетике около 30% расходов составляет обслуживание. «Белсат» провел расследование, что в этом обслуживании существует около десятка частных монополистов, которые завышают тарифы на свои услуги в три-четыре раза», - продолжает Станислав Ивашкевич.

О монополизации, искусственном накручивании цен, отсутствии конкуренции в правительстве не говорят. Лукашенко поспешил от непопулярных мер дистанцироваться и спихнуть все на чиновников.

«Не надо волновать население разговорами о стопроцентной компенсации услуг буквально с завтрашнего дня. Это вопрос в том числе и политический, спешка здесь неприемлема», - заявил Лукашенко.

Политическое это вопрос, скорее, в первую очередь. Ведь свежи воспоминания о весенних протестах.

Но расти тарифы будут. И Лукашенко, и Семашко дали это понять.