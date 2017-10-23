Вместо освобождения Максима Винярского отвезли на «профилактическую беседу» 8 23.10.2017, 12:30

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Максим Винярский

Фото: «Радыё Свабода»

Сегодня активист «Европейской Беларуси» должен был выйти на свободу.

Друзья и соратники не смогли встретить на свободе активиста гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский, который сегодня в 8 утра должен был выйти из тюрьмы на Окрестина после 10-суточного ареста.

Его соратник Леонид Кулаков рассказал «Свабодзе», что в назначенное время так и не дождались активиста под тюремными воротами на Окрестина.

Позже выяснилось, что его тайно перевезли на профилактическую беседу в милицию.

«Арестовали Максима в 8 утра, хотя его сестре накануне сказали, что по бумагам время смещено на час позже, - говорит Леонид Кулаков. - Мы приехали заранее, дождались 9-и, а его нет и нет. Позвонили в ЦИП, там ответили, что "выбыл после завершения срока отбывания наказания". Но мы его не видели! Оказывается, вывезли оттуда заранее в Московское РУВД - мол, на профилактическую беседу. И предупредили: будешь здесь до тех пор, пока не "наговоримся". На что Максим ответил: можете сколько угодно держать, но никакого разговора не получится. Теперь вот ждем его дома ...»

Татьяна Кузьминична, мать Максима, подсчитала: в середине октября различных арестов ее сына накопилось на целый год:

«14 октября был 365-й день, который он провел в условиях вроде тюрьмы на Окрестина. Вот такой юбилей. А тем временем и год прошел, ибо сегодня уже 23-го ... Кстати, однажды у нас уже было, что мы писали заявление в милицию о поиске Максима - должен был выйти и не вышел.

Сегодня вот им захотелось свозить его на так называемую профилактическую беседу. А в конце концов сказали: поскольку сегодня он на нее не настроен, то разговор состоится в другой день - мол, с ним еще свяжутся».

Максим Винярский был задержан в Минске 13 октября. Утром он вышел выгулять собаку, в этот момент к нему подбежали четыре человека, схватили и посадили в автомобиль.

Московский суд приговорил его к 10 суткам административного ареста за перепостов статьи, который суд счел призывом к несанкционированной акции протеста. В изолятор на Окрестина активиста «Европейской Беларуси» забрали прямо из суда.

Перед заседанием Винярский высказывал мысль, что его собираются изолировать накануне Марша рассерженных белорусов 21 октября.