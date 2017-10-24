Лайфхак: Как узнать, сколько денег и на что потянет автомобиль 24.10.2017, 10:59

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Топливо – это лишь половина затрат.

Если вы утверждаете, что тратитесь только на заправку, то наверняка просто не фиксируете свои расходы на автомобиль. А знать их было бы неплохо, хотя бы для того, чтобы точнее планировать семейный бюджет. При этом записывать все в тетрадочку или вносить в excel уже вчерашний век. Ведь нынче есть немало мобильных приложений, которые позволяют фиксировать расходы на автомобиль, выдавать по ним статистику и даже напоминать о наступлении очередных платежей, пишет abw.by.

Если вы утверждаете, что тратитесь только на заправку, то наверняка просто не фиксируете свои расходы на автомобиль. А знать их было бы неплохо, хотя бы для того, чтобы точнее планировать семейный бюджет. При этом записывать все в тетрадочку или вносить в excel уже вчерашний век. Ведь нынче есть немало мобильных приложений, которые позволяют фиксировать расходы на автомобиль, выдавать по ним статистику и даже напоминать о наступлении очередных платежей.

Во всех приложениях записи разделены на несколько категорий. В их числе обязательно присутствует "заправка", а вот далее – целое разнообразие вариантов. Но, как правило, есть категория, отражающая расходы на техническое обслуживание, а также категория, которая включает затраты на страховку, оплату пошлин, парковки и прочее.

Подход к созданию записей похож в общем (фиксируются дата, тип затрат, сумма), а различия – в деталях. Но именно это (сохраняется ли стоимость бензина, как выставляется дата, нужно ли заполнять все поля) и определяет, насколько просто или сложно вносить данные. С другой стороны, чем тщательнее вы это делаете, тем более точную и развернутую статистику получаете.

Отдельный бонус, который может быть полезен, –"топливный калькулятор". На основании цен на заправляемое вами топливо и среднего расхода он поможет оперативно рассчитать, сколько или на сколько нужно заправить автомобиль, чтобы преодолеть то или иное расстояние. Или, наоборот, сколько километров вы сможете преодолеть, залив топлива на определенную сумму.

Отдельный бонус, который может быть полезен, –"топливный калькулятор". На основании цен на заправляемое вами топливо и среднего расхода он поможет оперативно рассчитать, сколько или на сколько нужно заправить автомобиль, чтобы преодолеть то или иное расстояние. Или, наоборот, сколько километров вы сможете преодолеть, залив топлива на определенную сумму.

Все действия с автомобилем отражаются в хронологическом порядке в "истории расходов". Но самое интересное – раздел статистики, в котором сводятся все расходы и где вы можете увидеть как общую сумму, так и раскладку по категориям, а также средние значения (за месяц, год, за километр пробега). Также можно узнать средний расход топлива, причем в ряде приложений есть возможность увидеть эти цифры еще и по секторам – от заправки до заправки. Вся эта информация может быть доступна как в виде таблиц, так и в виде диаграмм. Их наглядность также различна, и это то, что отличает одно приложение от другого.

Пару лет назад мы уже делали обзор таких инструментов, но время не стоит на месте, так что – новый заход и новые варианты, которые доступны пользователям iOS и Android.

Данное приложение примечательно обилием настроек и предустановленных шаблонов при внесении записей. Жаль, в бесплатной версии вы можете делать это только по одному автомобилю. Pro-версия предлагает больше возможностей и функционала (в том числе расширенные графики и поддержку двухтопливного расчета топлива на случай, если у вас бензин + газ). Но даже бесплатная версия позволяет архивировать записи, имеет резервное копирование, а также синхронизацию с Dropbox и Google.

Стоит отметить очень подробное описание автомобиля: можно внести данные о давлении в шинах, заправочных объемах технических жидкостей, а также использовать "шинный" коэффициент пробега, что позволит получить корректные данные при использовании неродных размерностей.

Ведение записей по заправке удобно тем, что приложение запоминает тип топлива и его стоимость. Еще один плюс – расширенный выбор вариантов по количеству топлива в баке. В ряде приложений можно поставить лишь галочку "до полного", а здесь есть еще и вариант "по контрольной точке". Очень удобно, если вы каждый раз заправляетесь фиксированным количеством в тот момент, когда стрелка указателя упала до определенной метки. Также можно ввести известный остаток топлива или выбрать пункт "пропустил предыдущую запись".

Само собой, приложение отображает средний расход за весь период, а также между заправками. Плюс имеется "топливный калькулятор".

Все остальные траты предлагается записать в одну из предложенных категорий: аксессуары и тюнинг/незапланированные расходы/основные расходы/расходы на содержание/топливо/чистота и комфорт. Здесь же и позиция доходы (аренда/доставка/личный водитель/такси и т.д.), что удобно тем, кто использует автомобиль для работы.

Вы уже поняли, что для каждой категории предложены свои шаблоны. Например, "расходы на содержание" подразумевают варианты государственный техосмотр/КАСКО/ОСАГО/кредит/парковку и т.д. Главное, не запутаться в многочисленных категориях и не наплодить лишних. Оборотная сторона медали – чтобы записать расходную статью, придется скрупулезно заполнить все поля ввода.

В ответ получите предельно точную информацию о расходной части в виде списка затрат или в виде подробных графиков с расшифровкой по статьям. Также имеется возможность устанавливать интервал по времени или пробегу для платежей или наиболее распространенных технических операций – и настраивать уведомления по мере приближения этих событий.

В итоге Car Expenses позволяет в развернутом виде фиксировать расходы по содержанию своего автомобиля. Но обилие настроек и шаблонов – это как преимущество, так и недостаток, поскольку выбор всех подкатегорий и заполнение всех полей требуют времени. Плюс в том, что все "ненужное" вы можете игнорировать, система спорить с вами не будет. Так что помимо функционала можно отметить и "терпимость" приложения к лени пользователя!

Несмотря на "топливную" составляющую в названии данное приложение позволяет фиксировать и учитывать и другие статьи расходов. Хотя можно сказать, что интерфейс в первую очередь нацелен на учет заправок и затрат на топливо. Также отметим возможность резервного копирования в Dropbox и Google, настройку на два вида топлива (бензин-газ) и возможность вести записи для нескольких машин.

Способ внесения расходов на топливо можно назвать стандартным для подобного рода программ. К числу минусов отнесем необходимость каждый раз вводить вид топлива и его стоимость. Имеется "топливный калькулятор", а в журнале можно сразу увидеть не только средний расход, но и стоимость километра по секторам (от заправки до заправки).

Вносить записи по прочим расходам предполагается по категориям (сервис/обслуживание/регистрация/парковка и т.д.), при этом при можно сразу указывать текущий пробег, устанавливать цикличность внесения платежей/проведения работ).

Вся информация может отражаться в двух вариантах. Первый – статистика в виде таблиц. При этом можно отдельно видеть данные по топливу, а также по всем расходам (с учетом топлива и без) и по категориям расходов. В таблицах указаны общие и средние цифры, лучшие и худшие параметры, а также стоимость километра (если при вводе данных указывался пробег).

Второй вид подачи информации – диаграммы. Первая показывает соотношение расходов на топливо и других затрат. Вторая – раскладка по всем статьям "не топливных" расходов.К тому же диаграммы можно настраивать по временным периодам.

Итого. Складывается впечатление "облегченной" программы, не отягощенной обилием настроек и дополнительного функционала, причем кажется, что акцент сделан именно на учете топлива. Но на деле Fuelio представляется полнофункциональным приложением, в котором достаточно легко (то есть без лишних усложнений) вести учет всех расходов и получать детальную статистику, которая доступна как в виде таблиц, так и в виде диаграмм.

Мы рассматриваем бесплатный вариант приложения, который лишен ряда "плюшек" pro-версии (отсутствие рекламы, экспорт данных (CSV/Excel), графика с расширенными возможностями). Впрочем, имеется возможность их синхронизации и использования с другого мобильного устройства через аккаунт. Также можно зарегистрировать несколько автомобилей.

Предусмотрено аж пять категорий записей. Начнем со стандартных. "Заправка" реализована обычно, но также позволяет указывать точное время ее выполнения. Радует, что тип и стоимость топлива сохраняются (кстати, можно настроить два бака, на бензин и газ). Но раздражает, что каждый раз программа советует сохранить место заправки, если пользователь этого не сделал, приходится делать лишний клик на закрытие этого сообщения.

Тип записей "расходы" включает варианты (мойка/налог/оплата/парковка/пошлины и т.д.). Также можно добавить свой, чем мы и воспользовались, записывая расходы на страховку. Для техобслуживания предусмотрена отдельная категория "сервисы" с предустановленными шаблонами.

Установить цикличность замены или оплаты при внесении таких записей невозможно – для этого предусмотрен отдельный раздел "напоминания". А это значит, что, например, замену масла или страховку придется вносить дважды: и в свой раздел (для статистики расходов) и в "напоминания" (для формирования уведомлений). Причем в отличие от других приложений, где достаточно ввести интервал, пользователь сам должен указать пробег или дату наступления платежа/сервисной операции. Здесь и выясняется, что задать, например, октябрь 2018 года не так уж удобно, придется 12 раз кликать по календарю, передвигаясь на месяц вперед. Впрочем, так реализованы календари почти во всех приложениях.

Наконец, пятый тип записей – "маршруты". Можно указывать места начала и окончания поездки, но данные о километраже и стоимости все равно придется вносить вручную. Выходит, эта информация просто для того, чтобы не забыть, куда и когда ездил?

Данные о расходах можно посмотреть в разделе "отчеты", при этом выводятся как все затраты, так и по категориям (топливо/расходы/сервисы). Можно увидеть как общую сумму, так и расчетный показатель за день и километр пробега, а по топливу – еще и общее количество заправленных литров, средний, максимальный и минимальный расходы.

Также данные можно вывести в виде графиков, даже в бесплатной версии этот раздел вполне информативен. К слову, в программе можно задавать тип расходов (поездка/работа), что позволяет разделять собственные и "казенные" затраты, если автомобиль используется не только для личных целей.

Что ж, Drivvo представляется вполне сбалансированным приложением. Но в бесплатной версии отсутствует возможность импорта/экспорта данных и неудобно, что напоминания о платежах/сервисных операциях надо вводить отдельно. Также не совсем понятна задумка мест и маршрутов, хотя не исключаем, что кому-то эта опция покажется удобной.

Здесь мы тоже рассматриваем бесплатный вариант приложения. Создавая аккаунт, пользователь не только обеспечивает сохранность данных, но и получает возможность вносить записи и просматривать статистику не только из приложения, но и через сайт. В ряде случае это действительно удобнее делать с компьютера.

Однако и пользоваться приложением хочется! А все из-за оригинальной графики. Например, общая информация отображается в виде приборной панели, в которой представлена основная статистика. Находка создателей – "контрольные лампы", через которые отображаются уведомления о приближении сервисных работ или обязательных платежей.

За это можно простить даже то, что, как и в Drivvo, сроки замен/платежей надо устанавливать отдельно в разделе "график ТО". Но это хотя бы компенсируется стилистикой приложения – заполнять поля и видеть графическое отображение интересно!

Помимо стандартных категорий записей (заправка, ремонт, другое) в отдельные статьи расходов вынесены мойка и тюнинг. При внесении данных о заправке система требует указать АЗС и даже предлагает список наиболее известных операторов. Белорусских заправок, конечно, нет, так что записываем вручную – достаточно одного раза. Данные о типе топлива и его стоимости также сохраняются.

При записи ремонта можно указать СТО, а также весьма подробно описать устанавливаемую деталь (узел, название, производитель и даже номер!), при этом стоимость работ и материалов вводится в разные поля. Для тех, кто любит столь подробно указывать все, что делалось с автомобилем, – настоящий подарок. Но для остальных (как и в случае с Car Expenses) обилие подкатегорий и шаблонов делает процесс ввода данных слишком сложным и затянутым.

Статистика отображает километраж (общий/средний/в день), расход топлива (за все время/минимальный/максимальный), все расходы (общие/за 1 км/раскладка по статьям). Но это как раз тот случай, когда лучше зайти в свой "гараж" на сайте и анализировать графики на большом экране компьютера.

Итого. DriverNotes радует наличием web-версии, но и самим приложением хочется пользоваться ради графики и стиля, за что можно простить отдельный ввод "напоминаний". Возможность ведения развернутых записей по ремонту понравится "технарям", хотя остальным может показаться слишком мудреной.

На фоне ранее рассмотренных приложений это выглядит достаточно простым как по оформлению, так и по функционалу. Аккаунт создавать не надо, можно вести записи только по одному автомобилю.

Зато данные можно сохранить в памяти устройства или на SD-карте, а также в DropBox и на Google Drive. Соответственно, возможен экспорт, импорт и восстановление данных.

Все записи разбиты на пять категорий: заправка/парковка/запчасти/ремонт/расходы на автомобиль. Вносить данные довольно просто, предустановленных шаблонов нет, можно просто записыввать в поля или выбирать из ранее набранных вариантов.

Разве что при указании заправки каждый раз придется вводить тип топлива и его стоимость, также нет привычной для большинства таких приложений отметки "до полного бака".

В разделе "техобслуживание" можно зафиксировать историю работ, а заодно задать интервал по времени и пробегу для следующих работ. То есть, как вы уже поняли, прописывать замену масла или фильтра придется трижды: сначала – стоимость работ в "ремонт", затем – стоимость материалов в запчасти, а потом еще и саму процедуру – в "техобслуживание".

Отчет о расходах (всех, а также с раскладкой по категориям) за месяц, квартал, год и весь срок ведения записей можно увидеть на главной странице приложения. Там же выводится общий пробег, средний расход топлива и стоимость за 1 км. Кроме того, в виде диаграмм доступны ежемесячные отчеты в различных параметрах.

В целом же – простенько и не затейливо. Как тот блокнот, которым вполне можно заменить фирменную сервисную книжку. Базовые задачи приложение решает (сохраняет расходы и делает по ним отчеты), но особой функциональности и бонусов от него не ждите. Да и стилистических изысков тоже.

Любое из рассмотренных приложений справляется с основной задачей, но все-таки делают это по-разному. Какое же выбрать? Ответ зависит от того, какие цели преследует пользователь. Если хочется как можно больше функционала и как можно больше подробностей в записях, обратите внимание на Car Expenses и Fuelio, ну а если хотите иметь web-версию или желаете заполучить красивую графику, тогда – DriverNotes. Если же вы ищите предельно простой способ фиксировать и считать свои расходы, с этим вполне справятся Drivvo и Авто расходы.