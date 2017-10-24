Белорусский тренер возглавил топ-клуб Литвы 24.10.2017, 18:03

Александр Бразевич

Александр Бразевич стал главным тренером «Жальгириса».

Белорусский специалист Александр Бразевич стал главным тренером «Жальгириса», сообщает официальный сайт литовского клуба.

Недавно литовский клуб уволил Вальдаса Дамбраускаса с этой должности.

Ранее Бразевич работал в структуре БАТЭ, где занимал должность заместителя гендиректора по селекционной работе и развитию детско-юношеского футбола.

В чемпионате Литвы «Жальгирис» с 58 очками занимает второе место, отставая от «Судувы» на один балл. До конца чемпионата осталось сыграть пять туров.