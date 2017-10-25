Россия подсчитала, сколько ей должен Лукашенко 28 25.10.2017, 10:07

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Упомянутые цифры о задолженности Беларуси содержатся в информационных материалах.

На 2 октября эта сумма составляла 6,5 млрд долларов (6,2 млрд долларов и 59,9 млрд российских рублей), информирует РИА “Новости”. Отмечается, что это деньги, которые наша страна задолжала Москве по государственным кредитам, и "просроченных обязательств нет". Упомянутые цифры о задолженности Беларуси содержатся в информационных материалах, подготовленных для премьер-министра России Дмитрия Медведева, который примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета.

Как известно, в последние годы Беларусь никак не может получить кредит МВФ, поэтому остается рассчитывать на кредитные ресурсы России и некоторых других стран.