В Минске почтят память поэтов-патриотов 1 26.10.2017, 14:21

Список мероприятий, которые пройдут в столице в ближайшие дни.

Встреча с рожденными в ГУЛАГе

26 октября, 16.00. В офисе БНФ (ул. Чернышевского, 3-39) - лекция историка Игоря Кузнецова о репрессиях 1937-1938 годов в Беларуси, встреча с рожденными в ГУЛАГе Зинаидой Тарасевич и Владимиром Романовским. Просмотр фильма «Курапаты - шлях сумленьня». Организатор - оргкомитет общественного объединения «Возвращение памяти», передает «Радыё Свабода».

Песни на стихи репрессированных поэтов

26 октября, 19.00. Государственный литературный музей Янки Купалы (ул. Янки Купалы, 4). Литературно-музыкальный вечер «Страчаныя абліччы». С произведениями на стихи репрессированных поэтов выступят группа «Балцкі субстрат», Екатерина Водоносова и Fantazy Orchestra, Вера Бурлак, Алексей Галич, Алексей Жбанов. Ведущие музыкального вечера - Виктор Жибуль и Павел Королев.

Зачитывание фамилий жертв

29 октября, 12.00. В Куропатах (51-й километр МКАД) зачитают имена жертв, расстрелянных НКВД в подземельях минской тюрьмы (известно более 5 тысяч фамилий), в том числе фамилии жертв ночи 29-30 октября 1937 года. В память погибших зажгут сотни свечей памяти, прозвучит молитва за Беларусь у Креста страдания. Организатор - оргкомитет общественного объединения «Возвращение памяти».

«Евгений Онегин» в переводе Алеся Дудара

29 октября, 16.40. В Галерее tut.by (пр. Дзержинского, 57) прозвучит перевод поэмы Александра Пушкина «Евгений Онегин», который считался потерянным 80 лет. Алесь Дударь первым в истории перевел «Онегина» на белорусский язык, но известны были лишь несколько отрывков. В годовщину «черной ночи» произведение будет прочитано в прямом эфире, как в премьерном 1936-м, когда трансляция шла на весь Минск через репродуктор. Первый раздел продекламирует народная артистка Беларуси Зинаида Бондаренко.

«Цепь памяти» возле здания КГБ

29 октября, 19.00. Акция «Цепь памяти» возле здания КГБ (пр. Независимости, 17) в Минске. «Не надо флагов и лозунгов. Ведь убитые ходили под разными флагами, вдохновлялись различными лозунгами. Возьмите только свечи или лампадки. Чтобы трагедия 1937 года больше никогда не могла повториться на нашей земле», - призвал организатор акции, один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич.

«НЕрасстраляная паэзія»

29 октября, 19.00. Клуб «Брюгге» (Партизанский проспект, 6А). Концертная премьера проекта «НЕрасстраляная поэзія. 1937-2017». Организатор - портал TuzinFM.

«Ночь поэтов» в Куропатах

29 октября, 23.00. Памятное мероприятие «Ночь поэтов» в Куропатах. Будут читать стихи репрессированных поэтов, ставить свечи. Ожидается участие активистов, политиков, историков, поэтов и музыкантов. Мероприятие продлится до утра 30 октября. Организатор - «Молодой фронт».

Автомаратон памяти

29 октября, 11.00. Кальварийское кладбище на улице Кальварийской. Объезд на автомобилях памятных мест гибели жертв коммунистических репрессий. Маршрут: Кальварийское кладбище - район Тиволи - Лошица - урочища Благовщина (Тростенец) - Военное кладбище - парк Челюскинцев - Куропаты. Организаторы - движение солидарности «Разам» и общественная инициатива «Дзея».

Вечеринка «Расстраляная літаратура»

30 октября. Союз белорусских писателей приглашает почтить память всех жертв сталинского политического террора. В Галерее tut.by (Минск, проспект Дзержинского, 57, ст.м. «Михалово»). Начало в 18.30. Вход свободный.

Презентация избранных произведений Алеся Дудара

28 октября, в 15.00 в музее Петруся Бровки состоится презентация первого однотомного издания «Выбранных произведений» Алеся Дудара, который был расстрелян в тюрьме НКВД 29 октября 1937 года.

Книга подготовлена к изданию Анной Северинец и вышла специально к годовщине 80-летия «ночи расстрелянных поэтов».

В министерствах культуры и информации Беларуси журналистам ответили, что не планируют 29 октября проводить памятные мероприятия, посвященные жертвам сталинских репрессий.