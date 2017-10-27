В Литве может пройти референдум о двойном гражданстве 27.10.2017, 9:10

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Линас Кояла

Фото: DELFI

Дискуссия по этому вопросу длится в стране уже давно.

Сейм Литвы получил ответ на запрос в Конституционный суд, можно ли закрепить законом право на двойное гражданство для граждан Литвы, покинувших страну после восстановления независимости и проживающих в странах Европейского Союза и НАТО.

Судьи Конституционного суда решили, что расширение возможности двойного гражданства в Литве возможно только путем внесения изменений в Конституцию через референдум. Краткий комментарий по этому вопросу Сharter97.org получил у Линаса Коялы, главы Центра исследований Восточной Европы.

- Как вы оцениваете решение Конституционного суда по вопросу двойного гражданства?

- Решение суда не неожиданное, по сути, суд повторил вслух еще раз основы той доктрины, которой придерживается. То есть изменяющиеся социальные условия и масштабы эмиграции, по мнению суда, не являются достаточно серьезными причинами, чтобы изменить интерпретацию Конституции.

- По вашему мнению, подобный закон по двойному гражданству необходим?

- Дискуссия по этому вопросу продолжается уже очень давно. У сторонников и противников есть свои аргументы. С одной стороны, двойное гражданство предоставит больше возможностей для тех литовцев, которые проживают за границей и хотели бы когда-нибудь вернуться, сохранить связь с родиной.

С другой стороны, гражданство — это не только привилегия, но ответственность и обязанность, поэтому можно спорить, остается ли нужда в литовском паспорте после принятия гражданства другого государства. Другими словами, гражданство сохраняется до сих пор, пока человек не принимает обязательства для другой страны. Поэтому совершенно естественно, что подобный вопрос предлагается решать путем референдума.

- Премьер Сквернялис пообещал организовать референдум, чтобы внести поправки в Конституцию, дабы решить вопрос двойным гражданством. Почему премьер высказывается в поддержку двойного гражданства?

- Чем ближе к выборам, тем более актуальной будет становиться подобная тема, тем более что существует большая вероятность, что референдум пройдет вместе с выборами. Поэтому думаю, что позиция, которую занимает премьер-минист, будет по большей части обусловлена избирательной кампанией, если он в таковой будет участвовать.