С трудом говорящий активист, обвиненный в «громкой, нецензурной брани» ищет защиты в ООН 6 27.10.2017, 13:46

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Виктор Козлов

Виктор Козлов не нашел защиты от произвола внутри нашей страны.

Не найдя защиты от произвола внутри страны представитель независимого профсоюза РЭП в Гомельском регионе Виктор Козлов обратился с индивидуальной жалобой в Комитет ООН по правам человека. На международном уровне 68-летний мужчина, потерявший голос после онкологической операции надеется защитить свои права не подвергаться произвольному задержанию и аресту, право на справедливый суд, на выражения своего мнения и мирное собрание, сообщает gomelspring.org.

Найти защиту своих прав внутри страны независимому профсоюзнику не удалось, судебные инстанции, включая Верховный Суд, поверили трем милиционерам-омоновцам, подвергая сомнению заключения врачей о том, что потерпевший после удаления части легкого не то что кричать, разговаривает в повседневной жизни только шепотом.

Напомним, омоновцы задержали Виктора Козлова утром 25 марта в деревне Терешковичи, когда он отправлялся в Гомель. Отвезли в райотдел, оттуда превентивно отправили в изолятор, где он двое суток до суда провел за решеткой. Омоновцы в своих рапортах написали, что они 25 марта «охраняли общественный порядок», а Козлов грязно матерился на улице, на замечания не реагировал, пытался убежать, хватался за форму.

«Я после операции говорить не могу нормально, даже шепотом, а тут громко кричал? Сотрудники ОМОНа лжесвидетельствовали в суде, путались в показаниях. Это была целенаправленная акция задержать меня, чтобы не допустить моего присутствия 25 марта на площадке у ДК «Випра», где проходил митинг», - вспоминает события весны представитель профсоюза.

Виктор Козлов отмечает, что с использованием международных механизмов хочет привлечь внимание к устоявшейся в Беларуси порочной практике, когда накануне акций недовольных превентивно задерживают сотрудники милиции, лжесвидетельствуют, обвиняя в хулиганке и неповиновении.

В результате он, например, провел под арестом до суда больше двух суток (51 час), а суд выписал ему только штраф. Вопросы произвольных задержаний и арестов в таких случаях остаются без судебной оценки.